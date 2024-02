AMLO detalla que se terminaron de construir todas las sucursales del Banco Bienestar

María Huerta

Andrés Manuel López Obrador informó que ya terminaron de construir las 2 mil 750 sucursales del Banco del Bienestar y es la institución financiera con más sucursales en todo el país.

Durante su mañanera, recordó que este banco sirve para dispersar los fondos que por derecho corresponden a los mexicanos, desde lo que reciben los adultos mayores, las personas con discapacidad o los estudiantes que obtienen becas.

Asimismo, en otro tema, López Obrador explicó que el paquete de iniciativas de reformas fue enviado al Congreso para regresar su espíritu público y social a la Constitución, como cuando lo poseía en 1917.

AMLO pide investigar manejo de “conservadores” de la plataforma Youtube

Andrés Manuel López Obrador advirtió sobre la existencia de un supuesto vínculo entre la plataforma y el bloque conservador y pidió investigarlo, lo anterior, luego de que YouTube retiró el video de la conferencia matutina del jueves 22 de febrero.

“YouTube me cepilló, tengo información de que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, aprovecho para pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedió con Twitter (ahora, X), estaba tomada por conservadores, vinculados a un partido conservador, entonces ellos están metidos, son del mismo grupo, Claudio X. González, (Jorge) Castañeda”, acusó.

Insistió que no es un asunto solo técnico, sino político, “porque ni modo que esta norma no se le aplique a nuestros adversarios si me mentan la madre si se meten con mi familia si me calumnian”.