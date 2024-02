Rodrigo Abdala, coordinador de campaña de Alejandro Armenta

Jorge Barrientos

El candidato a la gubernatura de Puebla por Morena, PT, PVEM y FXM, Alejandro Armenta Mier, presentó a Rodrigo Abdala Dartigues como su coordinador de campaña.

Dijo que en lo municipal será Gabriel Biestro Medinilla quien esté apoyándolo y la suma de Olivia Salomón Vibaldo.

En este sentido, el también senador de la república, Armenta Mier, calificó a Rodrigo Abdala como un importante cuadro fundador del partido en su etapa inicial.

Recordó que ellos compartieron curul en la Cámara de Diputados de 2015 a 2017 y que le dio la bienvenida al partido cuando se sumó en la firma del pacto de unidad contra la corrupción.

“En ese entonces decidí sumarme y Rodrigo Abdala me acompañó como un cuadro consolidado de Morena, desde entonces, en el 2016, 2017, me fue a presentar generosamente a Zacatlán, Huachinango y les fue a decir a los grupos: ‘Oigan Alejandro Armenta se integra, estamos en una etapa de incorporación y va a ser el coordinador, va a ayudar a fortalecer la estructura, así que para mi es un gusto enorme, voy a hacer una confesión, ya me aceptó ser coordinador de campaña”., dijo.

Alejandro Armenta sostuvo que en Morena saben reconocer a sus militantes y cuadros fundadores del partido, buscan incluirlos en todas las posiciones y en un mismo proyecto.