Llega el programa Mujeres con Bienestar a Texcoco

El Valle

Texcoco, Méx.- “¡Texcoco está en mi corazón! Hoy llegamos con el programa #MujeresConBienestar, el cual además de dar un beneficio económico, es un acto de justicia y reconocimiento por la labor diaria de las mujeres. Hicimos entrega de tarjetas de este programa, así como canastas alimentarias, siguiendo el ejemplo del Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_. Con #ElPoderDeServir, continuaremos apoyando a quienes más nos necesitan”, destacó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al realizar la entrega de 12 mil tarjetas del programa Mujeres con Bienestar en su tierra natal de Texcoco.

La gobernadora destacó que con estas entregas se motiva a reflexionar de por qué es importante administrar adecuadamente los recursos, principalmente en apoyo a las mujeres, ya que con este programa no solamente tendrán un beneficio económico, sino es un acto de justicia y reconocimiento por el trabajo que realizan día a día, por lo que invitó a las beneficiarias a conocer y aprovechar esta tarjeta.

Reiteró que el primer objetivo que tiene el programa es apoyar a las mujeres con mayor necesidad en salud, economía o alguna cuestión social que pueda representar. “Por eso les pido que si tienen alguna conocida, nos hagan favor de hacerle llegar esta información y que no pierda esta oportunidad”, dijo.

La Maestra Delfina Gómez señaló que este programa surge de la labor ejemplar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha desempeñado, y quien además ha enseñado a los servidores públicos que, si no se pierde el contacto con la ciudadanía, se pueden hacer grandes cosas.

Puntualizó que la tarjeta Mujeres con Bienestar es un programa integral, para que las beneficiarias, además de recibir un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos, podrán acceder a una red de servicios que van desde la asistencia emocional hasta asesoría médica, jurídica y un seguro de vida.

Además, anunció que en coordinación con los municipios se crearán centros para que las beneficiarias concluyan sus estudios en línea, desde primaría hasta universidad; las primeras en hacerlo serán mujeres de Ecatepec, San Felipe del Progreso y Texcoco.

La gobernadora resaltó que seguirá trabajando por su tierra Texcoco y todo el EdoMéx. “Ratifico mi compromiso de seguir trabajando por el municipio que me vio nacer y al que tanto le debo, que es mi querido Texcoco, y como dicen por ahí: amor con amor se paga y no se me olvida y no se me va a olvidar lo que me reste de vida, que gracias a ustedes texcocanas, gracias a ustedes texcocanos, yo estoy donde estoy”, dijo.

Por su parte Juan Carlos González Romero, Secretario del Bienestar del Estado de México, explicó que actualmente en este programa se encuentran inscritas 650 mil mexiquenses, quienes recibirán por adelantado un depósito de 7 mil 500 pesos correspondientes a tres bimestres. Y refirió que en el municipio de Texcoco ya son 12 mil beneficiarias que reciben este programa.

Precisó que, debido a la veda electoral, también se adelantará la entrega del Programa Alimentación para el Bienestar, por lo que las beneficiarias recibirán tres Canastas Alimentarias, que contienen 24 diferentes productos, para apoyar la economía familiar.

En el evento estuvieron presentes Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, Delegado de Programas del Bienestar en el Estado de México; Elizabeth Terrazas Ramírez, Presidenta Municipal de Texcoco; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y beneficiarias de este programa social.