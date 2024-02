PAN pierde 2 diputadas locales: Patricia Valencia y Lizette Minto

Jorge Barrientos

Ante el pleno del Congreso del Estado de Puebla, se avaló la conformación del grupo denominado “plural” o legisladores sin partido, por lo que a partir de ahora, ahora se convierten en la segunda fuerza política.

En sesión ordinaria, el pleno del Congreso local aprobó el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para reconocer este grupo con 25 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.

El Grupo Plural supera a la bancada del PAN, al que en el transcurso de dicha sesión le fue notificado que las diputadas Patricia Valencia Ávila y Lizette Minto García presentaron su separación del blanquiazul legio, que quedó con seis diputados.

El grupo plural está conformado por los diputados Silvia Tanús Osorio, Jorge Estefan Chidiac, Eduardo Alcántara Montiel, Laura, Zapata Martínez, Norma, Reyes Cabrera, Juan Enrique Rivera, Reyes y Adolfo Alatriste Cantú.

Asimismo, la líder de este grupo, la diputada Silvia Tanús, dejó en claro que su integración a la Junta de Gobierno es solo para una representación y voz en las sesiones del órgano de gobierno del Congreso.

Enfatizó que, al separarse de sus respectivas bancadas, no les asignarán recursos, los demás partidos no se deben preocupar por ello.

“Tampoco nos pongan la mordaza, por favor compañeros, no se vale, creo que cada quien tiene su motivo muy respetable para no estar donde estuvo, ni es el momento ni es el lugar para discutirlo, aquí lo que estamos pidiendo es ser considerados como invitados a las sesiones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, no pedimos dinero, no pedimos votos, solamente estar enterados de lo que pasa”.