¿Dónde ver Concachampions 2024 en México? Calendario y llaves del torneo de la Concacaf

Te presentamos el calendario de partidos de la Concachampions 2024.

La Concachampions 2024 está en marcha y quedan muchos partidos por venir en el calendario de la Copa de Campeones Concacaf.

América y Monterrey ya entraron en acción en el primer juego de esta competición, pero queda mucho camino rumbo a los octavos de final y demás etapas para disputar la final el próximo 2 de junio.

La liga MX tiene también como representantes a Tigres, Toluca, Guadalajara y Pachuca; los seis equipos cuentan con grandes aficiones que alientan en cada partido de locales y de visitantes. Además, son fieles para ver las transmisiones en vivo de los partidos que jugarán en la Concachampions; por ello te presentamos el calendario oficial y las fechas de los juegos.

¿Dónde ver Concachampions 2024 en México?

Los partidos los puedes ver en vivo por Fox Sports y Fox Sports Premium

🇨🇷 @csherediano1921 y @TolucaFC 🇲🇽 se enfrentan en la Primera Ronda de la #ConcaChampions 🏆 ¿Cuál será el marcador? pic.twitter.com/mlnG9AP0JE — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 7, 2024

Formato Concacaf Champions League 2024

Esta edición incluye a 27 de los mejores clubes de Norteamérica. El proceso de clasificación para los Octavos de Final en la Concachampions 2024 se rige por un sistema de partidos de ida y vuelta. Tras estas confrontaciones, el equipo con la ventaja en el marcador global avanzará en cada encuentro.

Esta etapa de Octavos de Final contempla la participación de un total de 16 equipos. Entre ellos se encuentran cinco clubes preseleccionados, conformados por los tres vencedores de las copas regionales y los campeones de las dos ligas nacionales mejor posicionadas. Además, se suman los 11 equipos que lograron la victoria en la Primera Ronda.

Calendario Concachampions 2024 ¿Cuándo juegan los equipos de la Liga MX? Así están las llaves

Miércoles 7 de febrero 2024

CS Herediano vs Deportivo Toluca FC

Forge FC vs. CD Guadalajara

Vancouver Whitecaps FC vs Tigres UANL

SEMANA 2

Martes 13 de febrero 2024

CD Guadalajara vs. Forge FC

Miércoles 14 de febrero 2024

Tigres UANL vs. Vancouver Whitecaps FC

Club América (MEX) vs. Real Estelí FC

Jueves 15 de febrero 2024

Deportivo Toluca FC vs. CS Herediano

CF Monterrey vs. Comunicaciones FC

SEMANA 3

Martes 20 de febrero 2024

St. Louis CITY SC vs. Houston Dynamo FC

Deportivo Saprissa vs. Philadelphia Union

Miércoles 21 de febrero 2024

CA Independiente vs. New England Revolution

Cavalry FC vs. Orlando City SC

Jueves 22 de febrero 2024

Moca FC vs. Nashville SC

Cavalier FC vs FC Cincinnati

SEMANA 4

Martes 27 de febrero 2024

Orlando City SC vs. Cavalry FC

Philadelphia Union vs. Deportivo Saprissa

Houston Dynamo FC vs St. Louis CITY SC

Miércoles 28 de febrero 2024

FC Cincinnati vs. Cavalier FC

Nashville SC vs. Moca FC

Jueves 29 de febrero 2024

New England Revolution vs. CA Independiente

Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2024

Partidos de ida

Martes, 5 de marzo del 2024

Ganador PR Enfrentamiento #1 vs CF Pachuca – por confirmar

Ganador PR Enfrentamiento #8 vs Ganador PR Enfrentamiento #7 – por confirmar

Ganador PR Enfrentamiento #2 vs SV Robinhood – por confirmar

Miércoles, 6 de marzo del 2024

Ganador PR Enfrentamiento #5 vs LD Alajuelense – por confirmar

Ganador PR Enfrentamiento #6 vs Columbus Crew – por confirmar

Ganador PR Enfrentamiento #4 vs Ganador PR Enfrentamiento #3 – por confirmar

Jueves, 7 de marzo del 2024

Ganador PR Enfrentamiento #10 vs Ganador PR1 Enfrentamiento #9 – por confirmar

Ganador PR Enfrentamiento #11 vs Inter Miami CF – por confirmar

Partidos de vuelta

Martes, 12 de marzo del 2024

Columbus Crew vs Ganador PR Enfrentamiento #6 – Lower.com Field, Columbus, OH, USA

CF Pachuca vs Ganador PR Enfrentamiento #1 – Estadio Hidalgo, Pachuca, MEX

Ganador PR Enfrentamiento #7 vs Ganador PR Enfrentamiento #8 – por confirmar

Miércoles, 13 de marzo del 2024

SV Robinhood vs Ganador PR Enfrentamiento #2 – Dr. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

Inter Miami CF vs Ganador PR Enfrentamiento #11 – DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL, USA

Ganador PR Enfrentamiento #3 vs Ganador PR Enfrentamiento #4 – por confirmar

Jueves, 14 de marzo del 2024

LD Alajuelense vs Ganador PR Enfrentamiento #5 – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

Ganador PR Enfrentamiento #9 vs Ganador PR Enfrentamiento #10 – por confirmar

Cuartos de Final: abril 2-4 (partidos de ida) y 9-11 (partidos de vuelta)

Semifinales: abril 23-25 (partidos de ida) y abril 30 – mayo 2 (partidos de vuelta)

Final: domingo, 2 de junio (partido único)