AMLO rechaza indultar a Mario Aburto por asesinato de Colosio

María Huerta

A pesar de la solicitud de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato asesinado, Andrés Manuel López Obrador rechazó indultar a Mario Aburto, preso por disparar al priista en 1994.

“No se puede permitir la impunidad”, dijo el presidente y pidió a las autoridades atender el caso.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo que pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere, sus familiares no quieren saber nada de esto que fue terrible.

Quiero que en lo que a mi corresponde no se deje de investigar, no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, destacó.