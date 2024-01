MLB: Cardenales de San Luis adquieren a toletero mexicano ex Padres

AlBat

Los Cardenales de San Luis han apostado de nueva cuenta por el talento mexicano. En esta ocasión se han hecho de los servicios de Alfonso Rivas, quien hace unos cuantos días atrás fue cortado del róster de los Angelinos de Anaheim De acuerdo con la información, el primera base fue reclamado de waivers de los Angels como parte de los movimientos de los Cards para la Temporada 2024 de MLB. Rivas pasó parte del inivierno jugando Liga Mexicana del Pacífico (LMP) con los Naranjeros de Hermosillo.

Diversos reportes dieron a conocer que Alfonso Rivas se ha convertido en nuevo miembro de los Cardenales de San Luis. El mexicano consiguió ser reclamado de waivers después de que los Angelinos de Anaheim lo designaran para asignación solamente un par de meses después de que lo contrataran de cara a la Temporada 2024 de MLB.

La propia organización de San Luis anunció a través de su cuenta de Twitter sobre la llegada de Rivas. Los Cardenales añadieron que para hacerle lugar en el róster al mexicano tomaron la decisión de designar al jardinero (OF) Moisés Gómez para asignación.

We have claimed 1B/OF Alfonso Rivas off of waivers from the Angels.

OF Moisés Gómez has been designated for assignment.#ForTheLou pic.twitter.com/0UlELct85J

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) January 29, 2024