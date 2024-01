OMS alerta por rebrote de sarampión en Europa ¿México está en peligro?

DEBATE

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus. Se transmite por el aire a través de la tos o los estornudos de una persona infectada. Los síntomas del sarampión incluyen fiebre, tos, secreción nasal, ojos llorosos y un sarpullido que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. El sarpullido suele durar entre 3 y 5 días.

El sarampión puede ser grave y provocar complicaciones como neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro) e incluso la muerte. No existe cura para el sarampión, pero la enfermedad se puede prevenir con la vacuna contra el sarampión.

Actualmente, diversos países, sobre todo de la Unión Europea, se enfrentan a un rebrote de la enfermedad. Este brote es tan alarmante que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta, abarcando 53 países.

Entre enero y noviembre de 2023, se registraron 42,207 casos, en comparación con los 942 casos reportados en todo el año 2022. Rusia y Kazajstán informaron cada uno más de 10,000 casos, mientras que el Reino Unido lidera la estadística en Europa occidental con 183 casos confirmados.

Este resurgimiento del sarampión actúa como una llamada de atención para las autoridades de salud pública, quienes deben analizar por qué las tasas de vacunación han disminuido y cómo reconstruirlas. La “vacilación ante las vacunas” ha sido identificada como un factor clave, con la desinformación y la pandemia de COVID-19 exacerbando las dudas sobre las vacunas.

El éxito histórico de las vacunas ha llevado a que la mayoría olvide la gravedad del sarampión, una enfermedad que en la década de 1960 cobraba la vida de aproximadamente 2.6 millones de personas al año, principalmente niños menores de 5 años.

¿México está en riesgo de brote de sarampión?

Al ser una enfermedad altamente contagiosa, cualquier persona que no esté vacunada corre riesgo, sin embargo, en México, el último rebrote de sarampión ocurrió en el 2020 que afectó a 196 personas, de entre 1 a 2 años y 20 a 39 años que no contaba con vacuna, desde entonces no se han presentado hasta el momento más casos.

Sin embargo, es necesario que los padres estén pendientes de completar el esquema de vacunación de sus hijos y que se aplique la vacuna contra el sarampión para aminorar aún más el riesgo de rebrotes.

La vacuna contra el sarampión es muy eficaz y segura. Se administra en dos dosis, la primera a los 12-15 meses de edad y la segunda a los 4-6 años.