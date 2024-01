Presidente de Tianguismanalco, prófugo de la justicia, admitió Javier Aquino

Erika Méndez

La Secretaría de Gobernación encabezada por Javier Aquino Limón se reunirá con el Cabildo de Tianguismanalco para nombrar a un presidente municipal sustituto.

Debido a que Martín Zanes Cortés sigue prófugo de la justicia por el delito de homicidio.

Y es que el hombre es buscado, ya que presuntamente arrolló a un joven en su motocicleta, lo cual, le arrebató la vida.

Posteriormente siguió su camino y metros más adelante huyó en una patrulla de la policía municipal.

NO HAY RETENES EN PUEBLA

Por otra parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes rechazó que existan reportes sobre falsos retenes de delincuentes.

Destacó que la administración estatal, tiene un combate permanente contra la delincuencia asumiendo la responsabilidad. Y agradeciendo a la Sedena, Guardia Nacional, La Marina y a los municipios por generar buenas condiciones.

“Yo no tengo dato alguno de retén en el estado y he sido muy incisivo con el secretario de Seguridad Pública, no tenemos retenes, ni mencionemos las cosas”.