Encuesta, método de definición de candidato en Puebla capital: Olga Romero

Los dirigentes estatales de los partidos políticos de la coalición de Sigamos Haciendo Historia realizaron un llamado a aspirantes a la candidatura a la alcaldía capitalina a no generar presiones, para la definición del abanderado en la ciudad de Puebla, dado que será la encuesta el único método de selección.

En conferencia de prensa, la presidenta del comité estatal de Morena, Olga Lucia Romero Garci Crespo, acompañada del líder del PVEM, Jaime Natale, exhortó a los aspirantes a esta candidatura y a las demás posiciones a esperar los tiempos y comunicados de la dirigencia nacional, así como respetar la incorporación de nuevos perfiles.

La dirigente estatal de Morena manifestó que el partido se mantendrá con las puertas abiertas, para sumar a todos losinteresados en competir por los colores de Morena y que se comprometan con los principios de no mentir, no robar y no traicionar.