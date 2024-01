Hay cierta emergencia energética por frío en EU: López Obrador

EXCELSIOR

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió en la mañanera hoy 15 de enero de 2024 que existe “cierta emergencia” energética por las tormentas invernales que azotan desde la semana pasada a Estados Unidos, ya que se podría ver interrumpido el suministro de gas y provocar apagones en México.

“Ahora estamos en una situación también de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos que afecta, sobre todo, la producción, la distribución del gas y la energía eléctrica que produce en plantas que requieren gas”, dijo el presidente de México hoy en Palacio Nacional.

Y es que, de acuerdo con medios de comunicación en Estados Unidos, casi 80 por ciento del país vecino podría registrar temperaturas bajo el punto de congelación y podrían romperse 140 récords entre el lunes y martes, además se pronostica que la sensación térmica descenderá hasta -50 °C en Montana, Dakota del Sur y Dakota del Norte.

En la mañanera de hoy 15 de enero de 2024, el presidente López Obrador recordó cuando casi 5 millones de personas se quedaron sin luz en el norte del país debido al frío registrado en Texas, donde se suspendió el suministro de gas natural utilizado para la generación eléctrica.

“Además, ojalá, y no se agrave, a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas, que ellos tardaron sin luz como un mes, sufriendo; nosotros resolvimos en una semana en el norte de nuestro país”.

El presidente López Obrador destacó que afortunadamente en México se tiene la ventaja de que se frenó la privatización de la industria eléctrica, por lo que se puede subir a la red de distribución, energía que se produce con distintos combustibles, no solo gas.

“Ya estamos actuando, y no va a aumentar el precio de la luz, pero ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz, es algo parecido, no igual de intenso”.