¿Cómo crear un perfil de WhatsApp Business que cautive al cliente?

Staff/RG

El 51% de los mexicanos prefiere realizar sus compras mediante la aplicación de WhatsApp Business por comodidad: Offerwise

México a 11 enero 2024 –. La plataforma de WhatsApp Business es una herramienta de mensajería que ayuda a ampliar el alcance de un negocio y facilita la comunicación con los clientes, ya que te permite mostrar productos o servicios, dar una respuesta rápida automatizada, entre otros beneficios, de acuerdo con los expertos de CleverTap, plataforma de engagement del cliente all in one, esta herramienta brinda la oportunidad a que los negocios puedan maximizar sus ventas y su crecimiento ante un mercado muy competitivo.

WhatsApp Business puede parecer una simple aplicación para tener una comunicación con los clientes, sin embargo, esta herramienta tiene grandes beneficios que atrae e involucra a los clientes potenciales. Realizar un perfil único puede crear una primera impresión de excelencia, destacando desde el primer contacto y brindando calidad y eficiencia en cada interacción.

En México, según datos de Statista el uso de WhatsApp rebasa el 90% de usuarios y la convierte en la aplicación de mensajería más utilizada solo por debajo de Facebook. Ante este escenario WhatsApp Business está teniendo un crecimiento en el país, de acuerdo con un estudió que realizó Offerwise destaca que el 51% de los mexicanos prefiere realizar sus compras mediante esta aplicación porque tiene un fácil acceso y es más cómoda.

“Valorar el papel que juega esta app de mensajería es fundamental para generar una conexión duradera con los clientes. WhatsApp Bussines además de ser un canal de comunicación eficiente, permite que nuestro negocio llegue a los clientes ideales, al mismo tiempo tener un perfil bien estructurado ayudará a maximizar y fortalecer los objetivos del producto o servicio con los clientes,” menciona Marcell Rosa, líder regional de América Latina de CleverTap.

Añade que “es fundamental realizar una estrategia de marca que se ajuste a la línea de negocio ya sea enfocado en ventas o servicio, siempre asegurando una experiencia al cliente amable y positiva, en este contexto es trascendental tener un perfil claro y que se pueda distinguir ante los clientes.”.

La herramienta de WhatsApp Business brinda muchas oportunidades para llegar al cliente ideal, por ello, se debe crear un perfil excelente en los que se deben cumplir diferentes campos y revisar antes de brindar cualquier información.

A continuación, los expertos de CleverTap darán algunos elementos clave para un perfil eficaz de WhatsApp Business y no cometer algún error como los datos de contacto incorrectos o mostrar contenido inexacto o mal escrito.

Foto de perfil y nombre de la marca: el tener una imagen de alta calidad y el nombre correctamente escrito son elementos primordiales para la creación de un perfil de WhatsApp Business, aquí es recomendable que se coloque el logotipo de la marca, ya que es parte de su identidad y favorece a una mejor retención de clientes para la marca.

Acerca de la sección: en esta parte es muy importante mostrar la información más esencial, el número de caracteres que te permite la aplicación en esta sección es de 139, por ello una descripción corta de lo que es el negocio y de lo que se brinda ayudará a consolidar nuestro negocio.

Categorías y etiquetas de negocio: hay muchas empresas que utilizan WhatsApp Business, es fundamental proporcionar información en la sección de categorías para establecer la línea del negocio y ayudar a los clientes a encontrar lo que buscan.

Atractivo visual: es importante manejar imágenes de alta calidad para que los clientes tengan una buena impresión del sitio y realicen su compra, el tener una imagen limpia y que respete la identidad de la marca puede atribuir cualidades positivas en el perfil.

Coherencia con la marca: este elemento ayuda a que el perfil de WhatsApp Business sea atractivo. El uso de la misma imagen de marca o logotipo en todos sus materiales de marketing ayuda a aumentar el conocimiento del negocio y los clientes se sienten confiados que están interactuando con la marca de su preferencia.

Claridad y Transparencia: WhatsApp Business es el aliado perfecto para llegar al cliente ideal, es fundamental que se tenga una descripción clara, concisa y coherente del perfil de la empresa o de la marca. La transparencia del negocio es un elemento que los clientes agradecen y le permiten tener una relación duradera.

“Evidentemente la herramienta de WhatsApp Business es una plataforma atractiva para las empresas y al llevar a cabo estas prácticas hará que la relación entre la marca y el cliente perdure aumentando la comunicación a la hora de buscar un servicio o un producto, en CleverTap ayudamos a las empresas a configurar un buen perfil de WhatsApp para optimizar y expandir su perfil comercial,” finaliza Marcell Rosa, líder regional de América Latina de CleverTap.