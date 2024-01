GEM anuncia que ordenará y regulará el transporte público

El Valle

Toluca, Méx.- El gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, implementó el programa “Regularizarte no te cuesta nada, subsidio al transporte público y privado del Estado de México”, con el objetivo de garantizar una mejor calidad en este servicio; en un hecho histórico se otorga hasta 100% de subsidio en el pago de tenencia, refrendo, prórroga de concesión, pago de derechos por servicios de control vehicular, expedición o reposición de placas, cambio de vehículo, cambio de propietario, baja de placas, reposición del título de concesión y o tarjeta de circulación, con fecha límite hasta el 13 de diciembre de este 2024.

Acompañada de los titulares de las secretarías de Finanzas y Movilidad de la entidad, Paulina Moreno García y Daniel Andrés Sibaja González, respectivamente, la gobernadora señaló que con este Programa de Subsidio al Transporte Público, el gobierno que encabeza busca ofrecer un transporte digno, eficiente y seguro que beneficie a todos los usuarios, modificado y modernizado para brindar una mejor calidad de servicio.

En el Patio Central de Palacio de Gobierno, la maestra Delfina Gómez destacó que este programa es un trabajo que se hizo durante varios meses junto a los representantes de transporte y los diferentes Secretarios que integran el Gabinete, por lo que agradeció la suma de voluntades de las autoridades involucradas y de los transportistas, quienes día con día hacen posible la movilidad del estado.

Reiteró que el Gobierno mexiquense, a través del Poder de Servir, va a mejorar la calidad de las autopistas, otorgar diferentes subsidios, combatir la corrupción con costos excesivos y crear el Sistema de Transporte Público Metro Mexiquense, reiterando el trabajo continuo en acciones que fortalecen el transporte público y privado en el EdoMéx.

La gobernadora invitó a los transportistas a que no desaprovechen la oportunidad para regularizarse, lo que va a ayudar también a tener un mejor control en la seguridad. “Hay mucho transporte que no está regularizado y que eso también hace que haya un mal manejo en lo que se refiere no solamente a recursos, sino también a la cuestión de seguridad. Muchos que no tienen una concesión bien establecida, muchos que andan ahí de piratas, pues todo eso nos va a permitir, para tener mejor control, no solamente administrativo sino también de seguridad”, dijo.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja destacó que comienza una nueva era de la movilidad en la que los transportistas desempeñan un papel fundamental, confirmando que la mejor política social es un transporte público de calidad, seguro, eficiente y asequible que beneficie a todos los mexiquenses.

Señaló que el mejoramiento en el transporte público se basará en tres pilares fundamentales que son: sin corrupción y extorsión; sin favoritismos y sin distinciones; y con escucha, diálogo y fraternidad.

Anunció que esta primera etapa de la estrategia integral, se trata de un decreto histórico que invita a regularizarse, extendiendo la mano para construir un nuevo pacto por la movilidad en la entidad que va a otorgar como beneficios fiscales para los transportistas los subsidios del 100 por ciento en el pago de Tenencia o Uso del Vehículo del ejercicio fiscal 2024 y adeudos de años anteriores; en el pago de Refrendo Anual de 2024 para quienes no tienen adeudos anteriores y del 30 por ciento para los que tengan adeudos de años atrás; para las concesiones por concepto de prórroga de vigencia del ejercicio fiscal 2023 y anteriores; en el pago de los derechos por concepto de prórroga o cambio de temporalidad de vigencia de las concesiones del ejercicio fiscal 2024, si los vehículos son modelo 2015 a 2024; en el pago de los derechos por concepto de prórroga o cambio de temporalidad de vigencia de las concesiones del ejercicio fiscal 2024, que cuenten con vehículos nuevos híbridos o eléctricos; en el pago de derechos por servicios de control vehicular, por expedición o reposición de placas, por cambio de vehículo, propietario, baja de placas, reposición del título de concesión o tarjeta de circulación por concepto de adeudos en el Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados, cesión de derechos o cambio de titular.

Reiteró que este decreto es parte de una estrategia integral para la movilidad llamada Plan Colibrí, con el objetivo de contar con un transporte público digno y seguro.

Asimismo, Paulina Moreno García, Secretaria de Finanzas destacó que con el objetivo de regularizar las concesiones, este año, se mantiene el Subsidio del 100 por ciento a la Tenencia pagando solamente el refrendo, el cual estará vigente hasta el 31 de marzo de 2024, además, se otorga un apoyo único para que las placas expedidas en 2019 tengan vigencia durante todo el año. Estas placas deberán actualizarse de julio a diciembre de 2024.

Estuvieron es este evento Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Rigoberto Vargas Cervantes, Presidente de la Diputación Permanente de la Legislatura mexiquense; Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la Cámara de Diputados local; Juan Maccise Naime, Presidente Municipal de Toluca; así como Beatriz Adriana Oviedo Pérez y Juan Sánchez Peláez, líderes transportistas.