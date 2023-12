¿Cómo se celebra la Navidad en otros países del mundo?

MUY INTERESANTE

En Japón el día de Navidad comen pollo frito del KFC, en Finlandia en Nochebuena se van a la sauna y los griegos ponen veleros en vez de árboles de Navidad.

No todo el mundo celebra la Navidad de la misma manera. Sí que existen muchos puntos en común como el reunirse con la familia y los amigos, hacer regalos, sobre todo a los más pequeños de la casa, adornar casas y calles y comer alimentos especiales.

En Filipinas la Navidad se alarga varios meses, más concretamente los acabados en –bre, es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya desde el mismo 1 de septiembre se pueden escuchar villancicos y las calles aparecen engalanadas con luces y decoración navideña.

A muchos kilómetros de tierras filipinas, en Centroeuropa, hay una tradición un tanto oscura dentro de lo brillante que se supone que es la Navidad y es la noche de Krampus, o Krampusnach, en alemán. Esa noche, anterior al 6 de diciembre, un ser demoníaco con cuerpo de cabra y grandes cuernos sale a la calle en busca de los niños que se han portado mal, los azota con una rama de abedul y se los lleva al inframundo.

Uno de los días grandes de la Navidad finlandesa es el 13 de diciembre, cuando se celebra el día de Santa Lucía. Este día las chicas más mayores de la familia se visten con una túnica blanca y se ponen en la cabeza una corona de velas. De esta guisa sirven a la familia bollos, galletas, café y vino caliente. En Nochebuena, lo típico es ir a la sauna acompañado de la familia y al cementerio, para recordar a los seres queridos que ya no están.

La cena de Nochebuena es bien conocida por ser excesiva. Casi todos comemos y bebemos más de la cuenta. En Polonia, la tradición manda servir doce platos en honor a los doce apóstoles y en los hogares más tradicionales ese día no se come carne. También es una práctica común dejar una silla vacía, un plato y unos cubiertos. Esto se hace para acoger a a quien no tiene dónde pasar la Nochebuena, un bonito gesto de hospitalidad que cumple con el proverbio polaco que dice “Gosc w dom, Bóg w dom”, “Un huésped en casa, Dios en casa”. Es, además, una forma de recordar a las personas que ya no están entre nosotros.

Japón no destaca precisamente por sus celebraciones navideñas y es que solo el 2 % de su población es cristiana. Una tradición que se ha consolidado en los últimos tiempos es juntarse con la familia el día de Navidad para comer pollo frito del Kentucky Fried Chicken. En este país, el día de Navidad es más una jornada romántica para celebrar en pareja.

¿Sabías que en Bélgica y los Países Bajos su “Papá Noel” viene de España? Así es, y es que Sinterklaas, el equivalente a Papá Noel, pero vestido de obispo viene de España para repartir regalos a los niños. Se hace acompañar por Pedro el Negro, de piel oscura y vestimentas morunas, quien regala dulces y caramelos a los pequeños.

La larga Navidad de Filipinas

En Filipinas, la Navidad se celebra durante todos los meses acabados en –bre, es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Desde primeros de septiembre las calles se engalanan con decoración y luces navideñas y la celebración puede llegar hasta el mismo Día de San Valentín. El adorno más popular por aquellos lares es el parol, un farolillo que simboliza la estrella que guía a los Reyes Magos y que se coloca en las ventanas de las casas.

El Papá Noel que viene de España

La Navidad en los Países Bajos y Bélgica tiene un protagonista claro: Sinterklaas, el equivalente a Papá Noel pero vestido de obispo. Sinterklaas viene de España para repartir regalos a los niños, junto a su ayudante Zwarte Piet o Pedro el Negro, de piel oscura y vestimentas de estilo moruno, quien regala dulces y caramelos.

Veleros en vez de árboles de Navidad

En Grecia, y sobre todo en las islas, es tradición decorar con veleros en vez de árboles de Navidad. Un ejemplo es la maqueta de madera de la imagen.

Krampus, el demonio que castiga a los niños

Krampus es una especie de demonio con cuerpo de cabra y cuernos enormes típico del folclore centroeuropeo. Este ser terrorífico castiga a los niños que se han portado mal. Sería el opuesto a Santa Claus. Según la tradición, Krampus azota a los niños con una vara de abedul y se los lleva al inframundo. Esto sucede durante la Krampusnacht, la noche de Krampus, la anterior al 6 de diciembre.

Navidad en la playa

En Australia la Navidad tiene lugar en verano. Lo típico es celebrarla haciendo una barbacoa en la playa. En el menú: langostinos, langostas y dulces.

Comiendo pollo frito del KFC en Japón

Japón no destaca precisamente por sus celebraciones navideñas. Una curiosa costumbre que parece que ha llegado para quedarse es juntarse con la familia el día de Navidad para comer pollo frito del Kentucky Fried Chicken

En Finlandia se va a la sauna

En Finlandia es muy típico ir a la sauna con la familia en Nochebuena. También se va al cementerio, para recordar a los que ya no están.

En Polonia se comen 12 platos en Nochebuena

En Polonia es tradición cenar doce platos en Nochebuena, uno por cada apóstol. En los hogares más tradicionales, la carne está fuera del menú. Además, se suele dejar una silla libre, plato y cubiertos para acoger a quien no tiene dónde cenar esa noche.