Eduardo Rivera solicitará licencia antes del 25 de diciembre; pide al PAN sacar la convocatoria

María Arévalo

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez aseveró que su licencia será definitiva, porque va a comertir para ganar la gubernatura en 2024 y ya no regresará a la alcaldía, una vez que se registre en el Frente Amplio por México.

En entrevista, destacó que espera que los tres partidos políticos, PAN, PRI y PRD, emitan convocatoria para la gubernatura.

Convocó al Partido de Acción Nacional, para que emita la misma, pues los otros dos partidos ya lo hicieron.

Ante esto, refirió que una vez que comiencen las precampañas solicitará licencia ante el cabildo y no por 30 días o 90, “lo digo así, fuerte y claro, no voy a participar, voy a ganar y por eso me retiraré del cargo, para ganar esta elección de gobernador el próximo 2024”.