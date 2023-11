Auto bomba explota en puente de las Cataratas del Niágara; deja dos muertos

ARISTEGUI NOTICIAS

El vehículo que explotó en un puente sobre la frontera entre Estados Unidos y Canadá, a la altura de las Cataratas del Niágara, era un coche bomba, informó la cadena televisiva Fox News.

El incidente se registró en el estado de Nueva York, del lado estadounidense y dejó, al menos, dos muertos, según la prensa local.

El periódico Niagara Gazette señala que hay dos muertos, así como un agente fronterizo estadounidense herido. Además, la cadena ABC dice que hay ‘múltiples víctimas’.

El puente Rainbow se encuentra ahora cerrado en ambos sentidos. Esta zona turística registra tradicionalmente un gran tránsito vehicular durante el fin de semana de Acción de Gracias que se celebra mañana.

Aquí, el momento de la explosión:

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Dominic LeBlanc, calificó el incidente como ‘muy grave’. Además, añadió en una rueda de prensa que la situación está evolucionando de forma rápida y que no podía ofrecer más información sobre lo ocurrido porque todavía está recibiendo informaciones contradictorias.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau declaró que ya se encuentran en contacto con las autoridades estadounidenses, pero que existen muchas dudas sobre el incidente, y anunció el cierre de cuatro puentes fronterizos.

BREAKING: Prime Minister Justin Trudeau comments on the suspected terrorist attack at the Rainbow Bridge border crossing in Niagara Falls. pic.twitter.com/Z7pGN67ako

— Harrison Faulkner (@Harry__Faulkner) November 22, 2023