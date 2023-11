¿Un vuelo por Año Nuevo? Mexicana de Aviación iniciaría operaciones este día

EXCELSIOR

Si estás pensando en un vuelo para este fin de año, Mexicana de Aviación podría ser una nueva opción de aerolínea para que viajes y pases el Año Nuevo en algún destino turístico del país ya que a finales de diciembre iniciará operaciones, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su mañanera de este martes 21 de noviembre, el presidente López Obrador reiteró que Mexicana de Aviación, aerolínea que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, volará de nuevo en diciembre y estimó que será el día 26 del último mes del año cuando empiece a operar y ofrecer vuelos de nuevo.

“A lo mejor va a ser el 26 de diciembre, estamos en eso. No tenemos nada que ocultar, a veces nos cuidamos de decir fechas exactas porque imagínense que no se logre en esa fecha”, dijo el mandatario acerca de la razón porqué no había dicho un día específico en el que Mexicana de Aviación operaría de nuevo.

El mandatario aseguró que ya se cuentan con las autorizaciones y el presupuesto para que Mexicana de Aviación regrese al aire antes de 2024 y aunque dijo que ya se tienen aviones para empezar a operar, están buscando conseguir más.

“Estamos conseguimiento, ya hemos avanzado, pero queremos tener el mayor número de aviones. Ya todo está resuelto, tenemos el presupuesto, la autorización de las autoridades de aviación y se están adquiriendo los aviones, rentando aviones, se tiene la asesoría de Boeing, pero no es fácil tener todos los aviones”, dijo en su conferencia en Palacio Nacional.

Mexicana de Aviación ofrece vuelo a 20 destinos

Mexicana de Aviación arrancará operaciones en diciembre de 2023 y ofrecerá vuelos a 20 destinos del país desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Los lugares a los que volará son:

Cancún Monterrey Guadalajara Tijuana Campeche Chetumal Mérida Puerto Vallarta Ixtapa-Zihuatanejo Cozumel Los Cabos Hermosillo Ciudad Juarez Villahermosa Huatulco Oaxaca Acapulco Mazatlán La Paz León

De acuerdo con la presentación de la nueva aerolínea, arrancará operaciones con 10 aviones Boeing 737-800 de nueva generación los cuales fueron entregados entre septiembre y octubre.