SOY FÚTBOL

El día de hoy, la cartelera de SoyFutbol presenta una jornada llena de emociones, destacando el enfrentamiento crucial entre México y Honduras en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El TRI se encuentra obligado a ganar por 3 o más goles de diferencia para avanzar a la siguiente fase y asegurar un boleto directo a la Copa América del 2024. El partido está programado para las 20:30 horas y será transmitido por Concacaf Go, Concacaf Youtube, Canal 5 y Azteca 7.

Además, en el Mundial Sub 17, la Selección Mexicana se enfrentará a Malí en los Octavos de Final a las 02:30 horas, con transmisión exclusiva en TUDN. Un compromiso en el que el talento joven mexicano buscará avanzar en el torneo y dejar huella en la competición internacional.

La acción en la Concacaf Nations League también incluye enfrentamientos como Canadá vs Jamaica y Nicaragua vs República Dominicana, ambos a las 18:30 y 20:00 horas respectivamente, transmitidos por Concacaf Go y Concacaf Youtube.

En la Eurocopa 2024, destacan partidos como Rumanía vs Suiza, Croacia vs Armenia, y Grecia vs Francia, todos programados para las 13:45 horas y transmitidos por SKY Sports.

En la fase de clasificación africana para el Mundial, equipos como Sudáfrica, Túnez y Ghana buscarán asegurar su camino hacia el torneo en partidos emocionantes que se llevarán a cabo desde las 07:00 hasta las 13:00 horas, disponibles en FIFA+.

Partidos para hoy martes 21 de noviembre; Concacaf Nations League y más