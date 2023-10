Fechas y horarios de la Jornada 15, Liga MX: Partidos 31 octubre y 1 noviembre Apertura 2023

AS MÉXICO

Martes y miércoles repletos de actividad para el Apertura 2023, pues a solo tres jornadas de concluir con las etapas reglamentarias del certamen, los esfuerzos por cerrar en tiempo y forma luego de los parones internacionales (Fechas FIFA) así como por Leagues Cup, se hacen presentes.

Última fecha de mitad de semana en lo que resta del semestre, que sin duda, comenzará a marcar la pauta para definir a los clasificados directos y los que pueden lograrlo a través de Play-in, así como aquellos que deberán a comenzar a planificar en el siguiente torneo y dar paso a la fiesta grande del Fútbol Mexicano.

Partidos para el Martes 31 de octubre

Queretaro vs Chivas (Estadio Corregidora) 19:00 horas Centro de la Ciudad de México.

Toluca vs Puebla (Estadio Nemesio Diez) 19:00 horas Centro de la Ciudad de México.

León vs Pumas (Estadio Nou Camp) 21:00 horas Centro de la Ciudad de México.

Monterrey vs Necaxa (Estadio BBVA) 21:00 horas Centro de la Ciudad de México.

Partidos Miércoles 1 de noviembre

Atlas vs Pachuca (Estadio Jalisco) 19:00 horas Centro de la Ciudad de México.

Cruz Azul vs Juárez (Estadio Azteca) 19:00 horas Centro de la Ciudad de México.

Mazatlán vs Santos (Estadio El Encanto) 21:00 horas Centro de la Ciudad de México.

Atl. San Luis vs América (Estadio Alfonso Lastras) 21:00 horas Centro de la Ciudad de México.

Para el fin de semana (Jornada 16), los horarios y calendarización por sede se habrá de retomar con normalidad. El miércoles 8 de noviembre, habrá partido de reposición entre Monterrey y Santos (correspondiente a la fecha 10), y del viernes 10 al domingo 12 correrá la que será la última semana de termporada regular en el Apertura 2023.