México reunirá a más de 600 especialistas médicos de América Latina

StafF/RG

Con el propósito de generar mayor actualización de médicos de América Latina, la Ciudad de México será la sede de la Tercera Cumbre Latinoamericana 2023, donde se darán cita más de 600 profesionales de la salud, reforzando el compromiso de Ferrer en la región.

Así lo dio a conocer Jorge Candia, director general del laboratorio farmacéutico Ferrer en México, quien detalló que “el evento brindará a los profesionales sanitarios de América Latina la oportunidad de actualizar sus conocimientos médicos en torno de los principales desafíos de salud en las áreas de cardiología, enfermedades pulmonares vasculares e intersticiales, neurología y gastroenterología, siempre con la mirada puesta en cómo ofrecer una mejor atención y un mayor cuidado a los pacientes”.

Además, añadió que “es un orgullo poder albergar en nuestro país este gran evento científico que congregará a especialistas de la región latinoamericana porque desde Ferrer tenemos un doble compromiso: por un lado, aportar valor significativo y diferencial a las personas que sufren dolencias, y por el otro, hacer accesibles nuestras principales soluciones terapéuticas, tanto las especializadas como las generales, a todos los países de Latinoamérica.”

Candia detalló que, durante los dos días de conferencias, se contará con la presencia de médicos de Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Costa Rica, Argentina, y por supuesto, México, donde ponentes de primer nivel dictarán ponencias con la información más reciente en las áreas médicas en las que Ferrer está especializada.

Entre los temas que se abordarán destacan los relacionados con las enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo.

El directivo agregó que durante el foro se expondrán los recientes hitos logrados por la Polipíldora Cardiovascular (ácido acetil salicílico, atorvastatina y ramipril), desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Ferrer. Un medicamento que, tal y como demostró el estudio SECURE , cuyos resultados se publicaron en The New England Journal of Medicine, es eficaz en la prevención de eventos cardiovasculares tras un ataque al corazón, disminuyendo la mortalidad cardiovascular en un 33%, la cual está disponible en 25 países (México incluido), y que ha sido incluida en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y recomendada por las Guías Clínicas de Síndrome Coronario Agudo publicadas en 2023 por la Sociedad Europea de Cardiología .

Como empresa BCorp® y en línea con el propósito de generar un impacto positivo en la sociedad, en 2022 Ferrer donó más del 45% de sus beneficios netos a iniciativas sociales y medioambientales. Ese compromiso se manifestará también durante la Cumbre, ya que se llevará a cabo la elaboración de 200 despensas de alimentos que se entregarán a comunidades en situación de vulnerabilidad de la Ciudad de México, en una acción conjunta con la entidad Voluntarios México, y se compensará la suma de las emisiones de CO2 generadas durante el evento en concepto de desplazamientos, consumo energético, alojamiento, alimentos consumidos y materiales producidos, a través de la participación en proyectos medioambientales llevados a cabo en la región.