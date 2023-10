CFE y ayuntamiento de Chiconcuatla dejaron sin electricidad a la comunidad de Zempuala desde el miércoles

Abelardo Domínguez

Chiconcuatla, Pue. – Un verdadero calvario pasan usuarios de electricidad de Zempuala, comunidad de Chiconcuatla, cuando se les va la luz, además, para restablecer, el servicio en su comunidad, que tiene que hacer coperacha, denunciaron pobladores.

Desde la anoche de pasado miércoles no tienen luz, habitantes de Zempuala, denunciaron a este medio de comunicación los usuarios de electricidad de la junta auxiliar antes mencionada, según fue por falta de fusibles (se bajaron las cuchillas).



Y como ya es costumbre, ni la los funcionarios de la presidencia municipal resuelven el problema o por lo menos que representen a los habitantes para ayudarlos a solucionar la falta servicio.



Y para variar como no hay quién represente a los usuarios ante la Comisión Federal Electricidad (CFE), a los humildes vecinos de Zempuala solo les queda decir “cuanti más el presidente auxiliar”, que es muy puntual para cobrar sus participaciones mensuales.



Pero como no le alcanzan los 30 mil pesos que le dan, se puso a pedir cooperación a los ciudadanos para comprar 2 fusibles de a 1500, dijeron, los ayudantes de Sergio Nava que andan pidiendo la coperacha para tener su servicio de luz.



Al parecer, el incapaz presidente municipal Artemio Hernández Garrido tiene tan olvidada a la comunidad de Zempoala, que un servicio tan básico ni eso les puede gestionar ante la CFE para que personal de esa empresa dé un trato de calidad y funcional.