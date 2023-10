AMLO califica de “pena ajena” marcha para defender al Poder Judicial

María Huerta

Andrés Manuel López Obrador dijo que es entendible que exista oposición y que las personas organicen movilizaciones a temas en desacuerdo, pero las marchas para defender los fideicomisos del Poder Judicial “son de pena ajena”.

“Pero imagínense una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena, además mintiendo, aquí hemos dicho, no se les van a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial ni se les van a quitar prestaciones, nada, es lo de arriba, que es una vergüenza, servicio médico especial hasta para hacerse, lo he dicho y lo repito cirugías plásticas, cajas de ahorro especiales, se llevan cuando terminan los altos funcionarios 20 hasta 30 millones de retiro”.