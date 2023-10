AMLO pide a trabajadores del Poder Judicial no dejarse manipular

María Huerta

Al asegurar que “no se les va a afectar”, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los trabajadores del Poder Judicial no dejarse manipular, pues la reforma para eliminar los fideicomisos no contempla reducciones en sus salarios o prestaciones.

Destacó que está orientada a quitar los privilegios y lujos a los de siempre.

“Entones, que insulten, que hagan lo que consideren, son libres, pero que no se dejen manipular los trabajadores a ellos no se les va a afectar en nada, absolutamente y claro que los líderes son charros, también viven colmados de atenciones, de privilegios, ellos ahí están recibiendo instrucciones, no defendiendo a los trabajadores”, expuso.