Homero Richards gana para Zapata en los tractocamiones

Staff/RG

El capitalino Homero Richards de Grupo Zapata, subió a lo más alto del podio en la séptima fecha de la Súper Copa, disputada en Amozoc, Puebla, seguido de “Majo” Rodríguez de RC Recycling y Paul Jourdain de Grupo Zapata.

El piloto del tracto No. 20 no sorprendió con esta victoria después que arrancó en la pole: “Paul era más técnico y María José más rápida, afortunadamente pude controlarlos y llevarme este triunfo que es lo que vine a buscar”.

“Sin duda es algo inolvidable, es algo por lo que he trabajado fuertemente, buscando nuestra mejor versión y hoy todo eso está dando resultados para llevarnos otro triunfo en la temporada en una categoría tan importante como los Tractocamiones”, dijo Homero.

Gran podio para Rodríguez quien comentó: “Es un triunfo para todos los aficionados poblanos que estuvieron de pie aplaudiéndome, y por supuesto de mis patrocinador RC Recycling que es parte fundamental en las carreras de los Gigantes de las Pistas”.

Jourdain no podía ocultar el hecho de no estar conforme con su tercer puesto, aunque lo mantiene en los primeros lugares del campeonato, perdió algunos puntos respecto a Homero que es el líder, y manifestó que no descarta la posibilidad de buscar el triunfo en la siguiente carrera que será en Mérida”.

REYNA EN EXPERTOS Y PEREZ EN NOVATOS SE LLEVAN LA F5

Enrique Reyna se llevó la carrera de la F5 en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, escenario de la séptima fecha de la Súper Copa, Iván González y Alfonso Paredes completaron el podio de los expertos.

“He recibido mucho apoyo del equipo. Me encanta subir al podio en un circuito como este. Creí que iba a ser una carrera más disputada, pero no fue así por eso la diferencia con el segundo lugar”, expresó el potosino Reyna.

En lo que se refiera a la F5 Novatos fue Micky Pérez quien subió a recibir el trofeo de la primera posición, siendo secundado por Joshua Aguilar y Gael Aguilar.