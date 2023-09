Todas las grabaciones proporcionadas por EU relacionadas con el caso Ayotzinapa se harán públicas: AMLO

EL UNIVERSAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy martes se harán públicas todos los menajes de WhatsApp que mantuvieron los integrantes de “Guerreros Unidos” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron enviados por el gobierno de Estados Unidos, así como el informe de avances del caso que ayer no quisieron recibir los padres y madres de jóvenes desaparecidos.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal reveló la carta que ayer se les entregó en la reunión que sostuvieron ayer las madres y padres de los estudiantes desaparecidos con funcionarios federal en Palacio Nacional.

“Hoy vamos a entregar, porque ellos no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe porque me entregaron un escrito pidiéndome información, sobre todo de documentos que supuestamente el ejército no ha entregado y pedí al secretario de la Defensa (general Luis Cresencio Sandoval) un informe detallado que me entregó y ellos no quisieron recibir ese informe ayer.

“Hoy también se les entregará todas las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos vinculadas directa o indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Todo, esto va estar también disponible, público”.

“Son mensajes, lo que mandaron, pues todo, lo que mandado, para que tengamos todos la información”, dijo.

Un informe, una carta de AMLO y 5 discos para conocer la verdad

En el marco de la conmemoración de los 9 años del Caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro este lunes 25 de septiembre con los padres y madres de los 43 normalistas.

A la reunión también asistieron los abogados abogados y representantes de los familiares de los estudiantes, además las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

En el encuentro se dio lectura a una carta suscrita por el presidente López Obrador en la que se da respuesta formal a las solicitudes hechas por los familiares y se establece la entrega de un informe solicitado al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, “y se reitera el compromiso de continuar con la búsqueda de otros escritos”.

Durante la reunión también se planteó la entrega de los cinco discos que contienen todas las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos vinculadas directa e indirectamente con el caso de los jóvenes.