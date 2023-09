Bombardeo en mercado de Ucrania deja 16 muertos; graban momento exacto del ataque

EXCELSIOR

Al menos 16 personas murieron este miércoles en un bombardeo ruso en un mercado de Kostantínovka, ciudad ubicada al este de Ucrania, afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en las redes sociales. El primer ministro Denys Shmygal dijo que entre los fallecidos había un niño.

Te recomendamos: Rusia engañó a cubanos y los mandó al frente

Imágenes de cámaras de vigilancia muestran una calle comerciante tranquila cuando de repente se oye el silbido de un proyectil y luego una explosión muy fuerte. En otro video, se ven edificios en llamas.

‼️ The moment of the Russian strike on the market in #Kostyantynivka . pic.twitter.com/6QutxR3ybs

“La artillería de los terroristas rusos mató a 16 personas en la ciudad de Kostantínovka, en la región de Donetsk”, aseguró Zelenski, al informar que el ataque alcanzó a un mercado, tiendas y una farmacia. “Por desgracia, el número de muertos y heridos podría aumentar”, subrayó. “Cuando alguien en el mundo todavía intenta lidiar con algo ruso, significa hacer la vista gorda ante esta realidad. La audacia del mal. El descaro de la maldad. La inhumanidad absoluta”, añadió.

El asesor presidencial Mykhailo Podolyak, en comentarios a la agencia Reuters, no dio más detalles sobre el ataque a la ciudad industrial que está cerca del frente. Los medios locales lo describieron como un ataque con misiles. El ataque fue reportado alrededor de las 14:00 horas (locales) de este miércoles.

Now in #Kostyantynivka it is known about 20 wounded and 16 dead, among them 1 child – Prime Minister Shmyhal. pic.twitter.com/zNvjx9geNM

— NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2023