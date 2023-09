“Yo no he inclinado la balanza”, dice AMLO a un día de conocer a corcholata ganadora de encuesta

EL UNIVERSAL

A un día de que se informe qué aspirante ganó la encuesta para la candidatura presidencial de Morena para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “como ha quedado constancia” no ha inclinado la balanza a favor de ninguno de los aspirantes.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que él va a apoyar al aspirante que gane la encuesta y a quien le entregará el bastón de mando, posiblemente mañana mismo o el jueves.

Sin dar más detalles de este acto, confirmó que esto se llevará a cabo fuera de Palacio Nacional.

“Mañana de acuerdo al programa que tienen así como están informados, yo ambienten me informo en las noticas. Mañana va a dar conocer el resultado de quien gana la encuesta en el flanco izquierdo. Y como ha quedado constancia, pues yo no he inclinado la balanza, se acabó el dedazo”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario señaló que quien decidirá quien gane la encuesta de Morena será la población consultada.

Señaló que él se quedará un año gobernando para seguir consolidando la transformación del país y terminar obras.

“Va a ser la gente que fue consultada en la cuenta creo que ya deben de haber terminado de levantar y van a contar el día de hoy y ahí están presentes todo y ya mañana dan a conocer el resultado. Entonces yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Cómo miembro dirigente del movimiento de transformación. Voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial.

“Voy a entregar el bastón de mando para la conducción del movimiento de transformación y yo me quedo, pues un año gobernando para seguir ayudando al pueblo, consolidar la transformación, terminar obras, esto que estamos comentando, pero ya mañana quien resulte va a ser apoyado en mi caso”, agregó.

Cuestionado sobre la ceremonia de entrega del bastón de mando, el Mandatario federal señaló que busca hacerlo antes de que viaje el viernes próximo a Colombia y a Chile.

“Pues sí quisiera yo hacerlo antes, puede ser el mismo miércoles en la noche, en la tarde, no lo puedo hacer aquí”, dijo.

“En el café El Mayor”, le preguntó la prensa, luego de que en ese café se diera la reunión del Mandatario federal con los seis aspirantes en junio pasado.

“Sí, podría ser ahí, o el jueves”, respondió.