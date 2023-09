Israel Pacheco, la exconvicta mano que mece la cuna

DEBATE

El tiempo definirá si lo hizo en su eterna obsesión por volver a apoderarse del ayuntamiento de Puebla o si siguió las instrucciones de su presunto nuevo jefe político, el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, pero lo cierto es que TODO APUNTA a que el marinista ex dirigente del sindicato de trabajadores de base del municipio de Puebla, Israel Pacheco (pachueco) Velázquez está detrás de la manifestación de “naranjitas” que terminó en golpes este lunes.

No podía ser de otra forma: El ex convicto Pacheco Velázquez añora el marinato, cuando él y el “Góber Precioso”, Mario Marín Torres, hoy en prisión, tenían dinero, mujeres y poder sin límites, aunque ahora –quizá- pretenda obtenerlos con las siglas de Morena y un nuevo padrinazgo político, porque no es casual que detrás de la presunta protesta de las trabajadoras de limpia haya estado Isabel Franco, una de las principales detractoras del actual representante sindical, Salvador Pérez Xilotl y que, en su momento, fue cómplice de Israel.

En octubre del año pasado, la titular de Medio Ambiente en el ayuntamiento de Puebla, Myriam Arabian, anunció una inversión de 9 mdp para mejorar las condiciones laborales de las “naranjitas”, quienes en agosto de 2022 recibieron uniformes nuevos y en mayo obtuvieron el incremento salarial correspondiente: Sube 4% salario de las “naranjitas”

Pero todo apunta a que el presunto “movimiento” de las trabajadoras de limpia que este lunes derivó en violencia no tiene orígenes laborales o de representación gremial, sino políticos, la ambición de Israel Pacheco de obtener nuevamente los más de 500 mil pesos mensuales que los trabajadores de base del ayuntamiento le daban cuando Mario Marín lo “coronó” como “secretario vitalicio”: El ex dirigente vitalicio del sindicato del ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, se va con Alejandro Armenta

ISRAEL PACHECO, LO PEOR DEL SINDICALISMO CHARRO PRIÍSTA

Pacheco Velázquez representa, simplemente, lo peor del sindicalismo charro priísta-mariniista, como lo demostró él mismo durante los varios años que dejó a los miembros del sindicato Benito Juárez –que supuestamente él representaba- sin aumento salarial, mientras él manejaba las cuotas y sus hermanos Conrado, Javier, etc tenían jugosos sueldos en el ayuntamiento: Eric Cotoñeto, Saúl Huerta, Guillermo Velázquez e Israel Pacheco…suman años de cárcel a la precampaña morenista en Puebla

Tampoco puede olvidarse el jacuzzi que hizo instalar en las oficinas del sindicato Benito Juárez, no con la intención de quitarse la suciedad que él mismo generaba, sino para disfrutar de algunas de sus “representadas”: Israel Pacheco…el cáncer que se niega a ser extirpado del ayuntamiento de Puebla

El actual presidente municipal panista de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, no es, ni por mucho, el primero en enfrentar las intentonas pachequistas para retomar el poder y/o recursos del sindicato o el ayuntamiento, ya que hizo lo mismo (armar un presunto movimiento de naranjitas) contra la ex edila morenista, Claudia Rivera Vivanco:“Naranjitas”, carne de cañón para Israel Pacheco Velázquez

La historia confirma el modus operandi de Pacheco Velázquez: A través de sus cómplices, como en este caso Isabel Franco, simula un “movimiento” de las trabajadoras más humildes del municipio, las naranjitas, para tratar de generar inestabilidad en la ciudad y el ayuntamiento y apoderarse (a través de él o de algún títere) del sindicato.

ORIGEN ES DESTINO…CON LOS SINDICALIZADOS Y LA CIUDAD COMO REHENES DE PACHECO Y CÍA

Aunque la supuesta revuelta de este lunes haya sido exhibida y desactivada, el ex “secretario general vitalicio” de trabajadores del ayuntamiento de Puebla volverá a la carga más temprano que tarde, porque añora el dinero, las mujeres, la influencia política y el poder que le dio el marinato y, ahora que fue revivido en términos electorales, tratará de cumplir sus ambiciones sin importarle las mismas naranjitas y, mucho menos, la ciudad de Puebla y sus habitantes.

Origen es destino y, curiosamente, la anterior “guerrilla” de Israel Pacheco también se intensificó cerca de un año antes de la siguiente elección local (2020) y con la vil manipulación del mismo grupo de trabajadoras de la ciudad. Aunque, el hecho de que hoy su grupo haya recurrido a la violencia demuestra que su desesperación y, por ende, nivel de peligrosidad son mayores: Sindicalizados afines a Israel Pacheco denuncian a Leobardo Rodríguez por supuesta estafa de uniformes

Como ya se demostró, el modus operandi de este personaje es el mismo, aunque –tal vez- sus nuevas relaciones e intereses políticos le den un empujón adicional y, por ello, él y su gente no hayan dudado en generar los hechos violentos de este lunes.

Desde luego que resulta más que entendible su intentona de volver a manejar las millonarias cuotas sindicales del ayuntamiento de Puebla y/o las naranjitas. Después de todo, ¿quién puede resignarse a dejar de estrenar una camioneta cada año?, como él hacía que los trabajadores de base de la ciudad le dieran de “regalo de cumpleaños”.