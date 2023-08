En Atizapán no se permitirán las autodefensas

EL VALLE

Atizapán, Méx.- El Director General de Seguridad Pública de Atizapán, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, de manera tajante, expresó que en este municipio no se permitirá el establecimiento de autodefensas y trabajarán de la mano con cualquier gremio para fortalecer la seguridad.

“Las autodefensas no deben permitirse ni aquí ni en ningún lado del país, por el tema del mínimo polis de la fuerza”, dijo.

En otro tema, aseguró que en este municipio no se tiene robo a transporte de mercancías. “No somos un lugar por el que pasen las mercancías, más bien somos un lugar de huida y hemos tenido gran éxito en detenciones de personas que cometen el robo en otros municipios, porque nosotros no tenemos colindancia con Periférico y este se convierte en la México-Querétaro, al no tener nosotros esa cercanía con el Periférico, no tenemos robo a transporte de mercancía”, informó.

Entrevistado luego de la reunión empresaria entre COPARMEX Metropolitano y el Gobierno de Atizapán, donde presentó resultados favorables en materia de seguridad como la disminución del robo en todas sus modalidades, Gómez Calcáneo destacó que el 98 por ciento de los mil 300 policías han pasado el examen de control de confianza, pese a que cada examen representa un gasto de 5 a 6 seis mil pesos, independiente si lo pasan o no.

Comentó que, en Atizapán, tampoco se han detectado grupos de delincuencia organizada porque se les ha erradicado con éxito.

La policía municipal ha podido lograr que los niveles de robo no sean importantes en el municipio.

Reiteró que en Atizapán no se tienen robos en el transporte de mercancías, “pero si colaboramos con otros municipios en la detención”.

Informó que se han realizado 3 mil pruebas antidoping, y que 12 policías fueron dados de baja y que otros 150 elementos fueron dados de baja por otros motivos.

“Tenemos una disminución muy considerable de delitos, yo recorro todos los días las calles, todas las comunidades de Atizapán y no estoy en la oficina y las cifras de disminución de delitos no las digo yo, sino que son proporcionadas por el Secretariado y el INEGI”, concluyó.