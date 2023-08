Jet privado se estrella antes de aterrizar; graban impactante momento del accidente

EXCELSIOR

Un pequeño avión privado se estrelló contra una motocicleta y un automóvil cuando intentaba aterrizar en un aeropuerto en las afueras de la capital de Malasia, Kuala Lumpur, dejando al menos 10 muertos, dijeron las autoridades el jueves.

Un avión Beechcraft Model 390 (Premier 1), un jet de negocios privado ligero, transportaba a seis pasajeros y dos tripulantes cuando se estrelló cerca del municipio de Elmina a las 14:48 horas (locales), justo antes de aterrizar, dijo el jefe de policía de Selangor, Hussein Omar. Khan dijo a los periodistas. La aeronave perdió contacto con la torre de control de tráfico aéreo y chocó contra una motocicleta y un automóvil en la carretera, dijo.

“No hubo llamada de emergencia, la aeronave recibió autorización para aterrizar”, dijo Hussein Omar.

Así ha sido el accidente del Beechcraft ocurrido hoy cerca de Kuala Lumpur, grabado desde la cámara de seguridad de un vehículo. El número de fallecidos ha ascendido a 10 personas: 8 personas en el avión y dos personas que viajaban en una motocicleta en carretera.

