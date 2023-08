Andrik Dimayuga por un triunfo en la GTM PRO1 de Súper Copa Aguascalientes

Staff/RG

Andrik Dimayuga de Compaq-Infinix-Comercializadora virdi, después de su notable trabajo el fin de semana pasado, en Monterrey, donde logró subir a la parte más alta del podio en otro campeonato, se ilusiona con lograr su primera victoria del 2023 en la GTM Pro 1 de Súper Copa, que el domingo cumplirá la sexta fecha del certamen en tierras hidrocálidas.

“El objetivo es cosechar los 100 puntos y llego al OAM muy motivado, creo que no es nada descabellado pensar que puedo ganar. Esto me ayudaría a escalar algunas posiciones y esperar que los que marchan delante de mí, no sumen una cantidad importante de puntos, para que de esa manera pueda mezclarme entre los de adelante”, expresó.

En la GTM Pro 1, que afrontará su sexta fecha, se presentará el piloto Compaq-Infinix-Comercializadora Virdi, quien se encuentra ubicado undécimo en el certamen, con el único propósito de sumar la mayor cantidad de puntos posibles: “Estoy a 95 del líder, parecen muchos pero no hay que olvidarse que el ganador se lleva 100, eso es lo que voy a buscar en Aguascalientes”.

“Ahora tengo un equipo de gran nivel, ya que logramos un equilibrio entre el chasis, el motor. Todo este conjunto hace que sin dudas pueda lograr los objetivos, aunque a veces por una u otra cosa, se presentan situaciones que no son culpa nuestra. Además, cada vez que me subo a un auto, pienso que puedo ser campeón”, Aclaró Dimayuga.

Comentó además que está permanentemente en contacto con el ingeniero para ir puliendo detalles que van apareciendo sobre la marcha. Porque además de todo lo que tiene que ver con lo mecánico, tienen que ver con su padre lo relacionado a patrocinios.

En lo que se refiere a la pista del Óvalo Aguascalientes México, dijo que le gusta mucho porque exige bastante manejo, además fue claro al opinar que se tiene que obtener un buen lugar de salida, porque rebasar a veces resulta muy complicado.

PROGRAMA SUPER COPA AGUASCALIENTES

10:00- 10:10 GRAN TURISMOS MÉXICO Parrilla

10:10- 11:00 GRAN TURISMOS MÉXICO Carrera 1

11:10- 11:15 Mexbike Super Sport Parrilla

11:15 -11:40 Mexbike Super Sport Carrera

11:40- 11:50 Mexbike Super Motos Parrilla

11:50- 12:15 Mexbike Super Motos Carrera

12:25- 12:35 Fórmula 5 Parrilla

12:35 13:00 Fórmula 5 Carrera

13:25 -13:40 GRAN TURISMOS MÉXICO Parrilla

13:40 -14:30 GRAN TURISMOS MÉXICO Carrera 2

14:30- 14:40 Tractocamiones Parrilla

14:40- 15:10 Tractocamiones Carrera

15:10 15:25 PODIUM TRACTOCAMIONES Y GTM CARRERA 2