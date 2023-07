¿Calor? Vacaciones de verano sin salir de casa; prepara y ten listo así lo más refrescante

Staff/RG

El verano es la excusa perfecta para romper con la rutina y tener ese viaje familiar que recordarán toda la vida. Ojo, sabemos que el tiempo es valioso y no todos tienen un gran descanso, pero no tienes que ir a la playa, o a otro país para asegurarle una experiencia única a la familia, es más, podrías armar un viaje sin salir de casa. Checa estas opciones que Sam’s Club trae para ti si no saldrás de vacaciones y refréscate este verano. Lo único que necesitas son muchas ganas de divertirte.

¿Y si armas una fiesta de verano en casa? Si no tienes la oportunidad de salir, no importa, puedes armar una fiesta temática de vacaciones en casa, hay albercas inflables o armables que te ayudarán a montar una “pool party” exclusiva con familiares y amigos. Si tu casa es reducida, puedes adaptar una habitación y ahí mismo montar una casa de campaña. Puedes quemar malvaviscos con una vela, o si tienes asador, armar unas buenas hamburguesas o carnita asada. No hay límites para la imaginación y adaptar tu espacio para romper la rutina y en estos días de verano armar un festejo diferente.

Recuerda, el mejor aliado para adquirir lo mejor para tus vacaciones este verano es Sam’s Club. Tanto en club, en www.sams.com.mx o mediante la app, hallarás accesorios de viaje, brincolines, piscinas, salvavidas, hieleras, parrillas, muebles plegables, asadores y hasta tablas de surf. Todo lo que encierra la palabra diversión para estas vacaciones, pero si no contaras con algún día libre también puedes aprovechar algunos de los elementos más refrescantes del verano. Esto es lo que no debe faltar en tu refrigerador este verano, aunque no salgas de casa.

Jamaica. El sabor y los beneficios de la jamaica la hacen una de las flores más populares de México. Puedes disfrutarla en platillos, infusiones y en la tradicional agua de Jamaica, ideal para refrescarse durante los días calurosos. Consiente a tu familia con todo el sabor y la calidad de la flor de Jamaica Member’s Mark. Su flor cuenta con cálices completos y de color fuerte, lo que permite un producto con mayor rendimiento. Además, gracias a su exacto punto de humedad la flor no se troza o pulveriza, por lo que tus bebidas estarán cristalinas y tus platillos llenos de textura. Puedes preparar una jarra de agua combinándola con otra fruta como la naranja y prepara una infusión. La Jamaica es un gran comodín este verano.

“Berries”. Se destacan por su delicioso sabor y por contar con un alto poder nutritivo, lo que las hace la opción perfecta para integrar en tu dieta diaria. Disfruta en casa y con toda tu familia de las bondades de una alimentación saludable. Zarzamoras, frambuesas y fresas son parte de una opción variada para preparar infinidad de jugos o zumos no solo saludables, sino de los más refrescantes. Su alto aporte en vitamina C favorece la reparación de los tejidos del cuerpo, además todos son ricos en fibra y antioxidantes.

Granizados. De Café, de limón o de tu sabor favorito; los granizados tienen la virtud de refrescarnos, ayudarnos a bajar la temperatura corporal e hidratarnos y a la vez, estimularnos el apetito, por lo que resulta excelente a la hora del aperitivo o la merienda. Son ideales para esa reunión con amigos en casa durante el verano.

Té helado. Existen infinidad de infusiones que podrían dar este toque refrescante para el verano. Prepara el que más te guste y agrega un toque de tu fruta favorita para después refrigerarlos. El té helado se disfruta en un vaso grande y con mucho hielo, procura endulzarlo con miel para que le dé un toque extra de dulce sabor. Puedes incluso servirlo con unas rodajas de limón o naranja para adornar y ser el mejor anfitrión este verano.

Disfruta la calidad y frescura de los productos Member's Mark de esta temporada. Disfruta de la frescura del verano, aunque no salgas de casa y utiliza estos elementos en todas tus bebidas o platillos.