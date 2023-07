Se sancionará a constructoras que no coloquen señalética en obras del Centro Histórico: Rivera Pérez

María Arévalo

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez sentenció que se sancionará a la constructora que no cumpla con señalética en las obras en el Centro Histórico, pues no se pueden repetir accidentes, como el del niño que cayó a una alcantarilla en la 16 poniente y 5 norte, donde se realizan estos trabajos.

Señaló que el menor de edad está fuera de peligro y que no pasó a mayores, pero las empresas que trabajan en la rehabilitación de las calles de la 10 a la 18 oriente-poniente deben cumplir con esta norma.

“Afortunadamente, el niño está bien, no sufrió ninguna lesión, lo que he instruido a la dirección de Riesgos y Protección Civil es que verifique a todas las empresas que están trabajando en el Centro Histórico, para que refuercen las medidas de seguridad en la zona y, si es necesario, sancionar a una empresa que no esté cumpliendo”, enfatizó.