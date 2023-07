Escuchar a los seguidores es clave para generar contenido para las redes sociales: egresada UDLAP

Staff/RG

Erika Johanna Salazar Mariscal explica qué hacer en caso de manejar redes sociales.

Cholula, Puebla, a 12 de julio de 2023.- Quien se dedique al manejo de redes sociales en clubes deportivos, empresas o instituciones ya sea en español o inglés, debe leer las recomendaciones de Erika Johanna Salazar Mariscal, experta en la creación de contenido, Senior Digital Media coordinator del Chicago Fire FC y egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Por su trayectoria profesional creando contenido desde 2010 tanto para La Casa de Cine, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), como para el club Chicago Fire FC, Erika Salazar Mariscal se dio el tiempo para dar algunos consejos a los community managers en un momento donde ha surgido una nueva red social. Para iniciar habló del lenguaje a utilizar, el cual siempre debe caer en una formalidad intermedia, manteniendo siempre el respeto sobre todo para el lector, pues habrá desde muy jóvenes hasta de edad avanzada.

Lo siguiente es revisar dos veces o más antes de postear algo, puede faltar una letra, no esté correcta la ortografía o no quede claro el mensaje, y una vez posteado volverlo a checar para asegurarse de no existir un problema. Como siempre estar pendiente de los trending topics y en cuanto a lo visual, explicó la egresada de la UDLAP, que la naturalidad de los protagonistas puede ser una buena opción, por ejemplo, ver a “los jugadores de una manera más íntima, riendo, en sus casas, cómo llevan su día a día fuera de su vida profesional”.

Una parte importante para las personas encargadas de las redes sociales son los comentarios negativos e incluso los insultos, aquí, la egresada UDLAP aconsejó tratar de mantener respuestas adecuadas con mucho respeto, eligiendo mensajes que no generen un conflicto más grande y tomarlo con la mayor seriedad posible. Ante la situación de que algún miembro de la organización se tome personal algún mensaje, y responda de manera agresiva, Erika Salazar invitó a “tratar de educarnos para mantener el respeto y no pasar ninguna línea porque luego es peor” o tomar cursos para tener guías y no tener un altercado.

Para quien maneja cuentas en varios idiomas, por ejemplo, el Chicago Fire FC lo hace en español e inglés, expresó que una parte complicada es la diferencia cultural para vivir el deporte, por ejemplo. Entonces una buena estrategia es la educación, con los posteos se puede educar a las personas en Estados Unidos de cómo se vive en México lo deportivo y a su vez, ellas comparten también su cultura con sus respuestas.

Hacia el final de la plática, la egresada de la Licenciatura en Diseño de Información Visual de la UDLAP exhortó a que “la mejor manera de generar contenidos (para redes sociales) es siempre preguntarles a los seguidores qué quieren, qué les gusta, qué les gustaría ver, creo que lo más importante es escuchar a los aficionados y a los seguidores”.