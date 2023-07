Minimiza lideresa de Morena denuncias contra sus precandidatos

Jorge Barrientos

La dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Olga Lucia Romero Garcí-Crespo, minimizó las denuncias contra algunos aspirantes a un cargo de elección popular por actos anticipados de campaña y dijo que tampoco es violatoria de la ley electoral la colocación de espectaculares o bardas no despintadas.

“No estamos en un proceso electoral, no, es uno interno de Morena y por eso pedimos respeto para que se genere un piso parejo para todos (…) nosotros como partido no estamos generando ninguna infracción, no estamos cayendo en violando una ley, porque no es nuestra la acción y no estamos dentro de ese proceso electoral”.

Asimismo, sostuvo que el partido local no está organizando “mítines políticos” para los que aspiran a la gubernatura de Puebla.

Rechazó que el evento de juventudes realizado el viernes pasado fuera un acto de interés político para promocionar solo a tres corcholatas que buscan dicha representación.

Señaló que, de haber sido así, Morena local hubiera convocado a todos los aspirantes a un cargo de elección popular que tendrán juego en los comicios del 2024, pero la invitación se hizo desde el Comité Ejecutivo Nacional.



La invitación fue abierta para senadores, diputados federales, locales e incluso consejeros estatales y nacionales.