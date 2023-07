Copa Oro 2023: Así quedan las semifinales

ESPN

México vs. Jamaica y Estados Unidos frente Panamá, serán los partidos que definirán a los finalistas de la Copa Oro

Quedaron definidas las llaves de las semifinales de la Copa Oro 2023. Estados Unidos vs. Panamá y Jamaica vs. México serán los duelos que se disputarán el próximo miércoles, día en el que se conocerá a las dos selecciones finalistas del certamen de la Concacaf.

Estados Unidos vs. Panamá

La llave entre Estados Unidos y Panamá se confirmó la noche de este domingo, con el triunfo de los de las barras y las estrellas ante Canadá, en partido que se definió hasta la instancia de los penales, tras empatar 2-2, donde Matt Turner fue el héroe. El sábado, los canaleros se ubicaron en la antesala de la final con un contundente 4-0 contra Catar, con un triplete de Ismael Díaz, además de un tanto de Yoel Bárcenas.

Panamá terminó invicto la fase de grupos con siete unidades. Fue líder del “C”, donde venció a Costa Rica y Martinica, pero empató contra El Salvador. Estados Unidos se quedó con el primer lugar del “A” con siete puntos, tras empatar con Jamaica, además de superar a San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.

Es la segunda ocasión que Estados Unidos y Panamá se encuentran en una llave de semifinales en la historia de la Copa Oro. La anterior se presentó en la edición del 2011, cuando los de las barras y las estrellas avanzaron a la final tras imponerse con tanto de Clint Dempsey.

Jamaica vs. México

La primera llave que quedó fue la de Jamaica vs. México. La selección Tricolor venció 2-0 a Costa Rica en la noche del sábado, con anotaciones de Orbelín Pineda y de Érick Sánchez, mientras que los Reggae Boys llegaron a las semifinales luego de que superó 0-1 a Guatemala este domingo con el solitario tanto de Amari’i Bell.

México terminó como líder del Grupo B con seis unidades, producto de los triunfos ante Honduras y Haití, además del descalabro contra Catar. Jamaica acabó la primera fase invicto, pero en el segundo lugar del sector “A”. Empató contra Estados Unidos, venció a Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves.

México y Jamaica se enfrentarán por cuarta ocasión en una semifinal en la historia de la Copa Oro. El Tricolor tiene saldo positivo de dos triunfos, mismos que se dieron en las ediciones de 1993 y 1998. Sin embargo, la última vez que se enfrentaron, en el 2017, los Reggae Boys salieron victoriosos.