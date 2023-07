Dónde, cuándo y cómo: KAYAK da a conocer el comportamiento del viajero mexicano en nuevo Reporte de Tendencias de Viaje.

PRNewswire

KAYAK nos presenta su Reporte de Tendencias de Viajes hecho sobre las búsquedas realizadas entre el 2019 y el primer trimestre de 2023 en el que hace un recorrido por México.

Una de las actividades que más realizan los mexicanos es viajar y el metabuscador de viajes líder en el mundo presenta un nuevo Reporte de tendencias de viaje que revela cuándo lo hacen, qué prefieren y cómo lo planean. Para obtener un panorama completo del viajero, el metabuscador ha analizado sus datos entre el 2019 y el primer trimestre de 2023, destacados en siete categorías, que son:

Calendario vacacional

Planificación de los viajes

Preferencia de alojamientos

Preferencias de carros

Destinos que marcaron tendencia

Turismo receptivo

Comportamiento de los precios.

El recorrido comienza con la identificación de los momentos claves de viaje, es decir, los periodos vacacionales más importantes según los volúmenes de búsquedas que sobresalen durante el año. A través de los datos revelados se puede concluir que a los mexicanos les gusta aprovechar algunos feriados o ciertos períodos vacacionales para explorar diferentes destinos, y la gran mayoría durante el segundo semestre del año. Las principales oportunidades de viaje se dan en: Semana Santa, las vacaciones de verano, la Independencia de México, la Revolución Mexicana, y Fin de Año. Estas fechas están muy marcadas y Semana Santa es la que muestra uno de los picos más altos de búsquedas.

“Nuestra fortaleza más grande como metabuscador de vuelos, alojamientos y renta de autos, es contar con miles de millones de búsquedas que dan a conocer cómo nuestros usuarios planifican sus viajes, cuáles son las fechas más importantes, y mucho más. Este reporte ayudará a los diferentes actores de la industria a entender mejor a nuestra audiencia, y a estar al tanto de las transformaciones cada vez más rápidas del mercado.” afirmó Lise Vives, Sr. Regional Commercial Manager, KAYAK Latam.

El reporte de tendencias de viaje profundiza sobre el comportamiento del usuario en cuanto a la planificación de sus viajes, resaltando que para los períodos vacacionales largos como las vacaciones de verano y Fin de Año, las búsquedas comienzan con hasta nueve y once meses de antelación, respectivamente, pero alrededor de seis a ocho meses de antelación es cuando parece realizarse la gran mayoría de las búsquedas. La tendencia es diferente para periodos vacacionales más cortos, como Semana Santa, que aunque se observa un pequeño interés unos nueve meses antes de la fecha, las búsquedas son más consistentes con aproximadamente cuatro meses de antelación. Adicionalmente, el estudio revela que los mexicanos a nivel general, no necesariamente para ocasiones especiales como las anteriores, suelen hacer la búsqueda de sus vuelos con un promedio de once semanas de anticipación para viajes internacionales, y seis semanas para viajar dentro del país.

El metabuscador también da a conocer los destinos que obtuvieron la mayor cantidad de búsquedas, pero más allá de esto, proporciona particularidades como la variación en demanda interanual, tipo de destino, y mes más popular. Madrid lidera la lista como el destino más buscado, pero Toronto, en tercer lugar, es el destino con el mayor crecimiento en demanda frente al año anterior con un 141%. Destinos estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles, Miami, y Chicago presentan disminuciones.

Y de donde provienen las búsquedas desde el exterior? El turismo receptivo en México lo lidera Estados Unidos, que presenta un nivel de búsquedas hasta diez veces mayor al de Canadá, que está en segundo lugar. Las búsquedas desde Canadá, Dinamarca, Reino Unido y Francia muestran un crecimiento importante contra el año anterior.

El reporte cierra con el comportamiento de los precios, mostrando la trayectoria de diferentes períodos vacacionales, y la variación de los precios de hoteles por clasificación año tras año. Los datos permiten concluir que: la volatilidad de los precios parece ser menor en vuelos internacionales, y que reservar con antelación es clave, aunque en ciertas temporadas existen posibilidades de encontrar buenos precios aún estando cerca a la fecha.

KAYAK ha desarrollado este reporte con el objetivo de ayudar a planificar y realizar viajes en el futuro, según las tendencias que observan de sus usuarios. El metabuscador acompaña el proceso de planificación en todas sus etapas con herramientas como wishlist de viajes, que permite guardar los destinos favoritos para empezar a planear sólo cuando se esté listo; Explore, que da la opción de personalizar y descubrir destinos bajo las preferencias del usuario; y si existe una fecha específica de viaje o estadía, están las Alertas