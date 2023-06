Virgin Galactic realiza con éxito su primer vuelo espacial comercial con tripulación

20 Minutos

Si todo sale según lo planeado, la compañía aeroespacial tiene pensado realizar una segunda misión en agosto con multimillonarios que quieran viajar al espacio por unos 410.000 euros. Esta primera misión está destinada a la investigación.

El multimillonario Richard Branson envía este jueves al espacio a 4 pasajeros en la primera misión comercial de Virgin Galactic

La misión Galactic 01 será el antecedente a los vuelos espaciales turísticos para multimillonarios.

La empresa aeroespacial Virgin Galactic ha efectuado con éxito su primer lanzamiento espacial de un vuelo comercial desde Spaceport America (Nuevo México, EEUU) en su nave VSS Unity. Dentro estaban Michael Musucci (exoficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos), Nicola Pecile (antiguo piloto de la Fuerza Aérea italiana), Walter Villadei (coronel) y Angelo Landolfi.

La Galactic 01 era una colaboración de la compañía con la Fuerza Aérea italiana y el Consejo Nacional de Investigación de Italia. El objetivo de la misión es recopilar datos biométricos, analizar el rendimiento cognitivo y físico y registrar cómo se mezclan algunos líquidos y sólidos en condiciones de microgravedad. El lanzamiento también será una prueba para una futura misión a la Estación Espacial Internacional.

La nave ha despegado desde 15.000 metros de altura. Hasta ahí, había llegado remolcada por dos aviones. Después, ha seguido subiendo a velocidad supersónica, alcanzando la microgravedad durante unos minutos en las que se han podido realizar hasta 13 experimentos.

Tras el éxito de esta misión, se espera que haya una segunda, esta vez con turistas espaciales que pagarán 410.000 euros cada uno. Según Bloomberg, ya hay una lista de espera de 800 peticiones para viajar al espacio con Virgin Galactic.

17:46

29/06/2023

¡Los tripulantes por fin tocan suelo! El aterrizaje ha tardado apenas unos minutos. Ha salido según lo previsto. El éxito de esta misión supone que en agosto tendremos un segundo vuelo tripulado, esta vez con turistas millonarios que quieran pagar 450.000 dólares (unos 410.000 euros) por el vuelo. Recordemos que hay lista de espera de más de 800 personas.

17:44

29/06/2023

Ya ha comenzado el descenso de la nave. Los tripulantes ya están de vuelta a la Tierra, a más de 300 km/h.

17:43

29/06/2023

Los tripulantes son Michael Musucci (exoficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos), Nicola Pecile (antiguo piloto de la Fuerza Aérea italiana), Walter Villadei (el coronel que utilizará el traje biométrico para medir las respuestas fisiológicas) y Angelo Landolfi (el responsable de evaluar el comportamiento corporal y el rendimiento cognitivo en un entorno de microgravedad).

17:31

29/06/2023

Los investigadores ya han desabrochado sus cinturones. Walter Villadel ha aprovechado para sacar la bandera de Italia. Ahora están realizando sus experimentos en microgravedad exitosamente. Tienen apenas unos minutos para ello.

17:30

29/06/2023

Comienza la separación del vehículo VSS Unity de los dos aviones que lo recogían. Arranca los motores para volar a velocidad supersónica con los tripulantes dentro.

17:25

29/06/2023

Los tripulantes de la nave ya están preparados en sus asientos.

17:19

29/06/2023

Se estima que el trayecto duré hora y media y que la tripulación llegue a ubicarse a más de 100 km de altura con respecto a la superficie terrestre. Recordemos que la nave nodriza alcanzará la velocidad supersónica y que está previsto tener entre 3 y 6 minutos de microgravedad, para realizar los experimentos previstos.

17:14

29/06/2023

La misión Galactic 01 es una colaboración de la empresa aeroespacial con la Fuerza Aérea italiana y el Consejo Nacional de Investigación de Italia.

17:11

29/06/2023

Desde Twitter, Virgin Galactic acaba de comunicar que VSS Unity está subiendo para liberar altitud. Además, han recordado que su tripulación se está preparando para realizar 13 experimentos de investigación científica en microgravedad.

