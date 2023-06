“Estoy reconstruyendo el nido”, así sobrelleva Shakira la ruptura con Piqué

Quién

La cantante colombiana habló sobre cómo le ha hecho para salir adelante tras su polémica ruptura con el papá de sus hijos.

Shakira habló sobre cómo ha sido sobrellevar su polémica ruptura con Gerard Piqué, quien ha sido señalado de haberle sido infiel con la joven catalana, Clara Chía.

Fue el año pasado cuando la barranquillera se enteró que el ex futbolista la traicionó mientras su papá, William Mebarak, se encontraba en terapia intensiva tras sufrir una caída durante la primera comunión de su hijo Milan, que lo dejó gravemente herido.

Durante la entrevista que la cantante le concedió a la revista People, Shakira compartió lo complicado que ha sido enfrentar el proceso del duelo en medio del escándalo, la lucha por mantenerse fuerte frente a sus hijos y cómo ha hecho frente a toda clase de señalamientos.

Así enfrenta Shakira la ruptura con Piqué

La intérprete de Te Felicito aseguró que su familia ha sido punto clave para salir adelante de la complicada situación que vivió en Barcelona y compartió que actualmente se encuentra “reconstruyendo el nido” y por supuesto, sus dos hijos, Milan y Sasha, le dan valor que necesita para salir adelante.

“Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías. Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les de estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido”, aseguró la cantante.

Hace unas semanas, Shakira lanzó su nuevo sencillo junto a sus hijos, Acróstico, y declaró que haber realizado una canción junto a sus hijos es la mejor colaboración que ha hecho en su vida, pues escribir un tema para ellos fue un sueño que siempre tuvo.

“Siempre quise escribir una canción a mis hijos, desde el primer momento que los tuve en mis brazos. Así que haber logrado escribir una canción como ‘Acróstico’, es de mis mayores logros personales y como artista. Es la colaboración más emocionante de mi historia, creo que nada más podrá, de aquí en adelante, superar esta canción”.

Shakira está orgullosa de ser mujer

Finalmente la artista expresó que durante todo este tiempo ha experimentado muchos sentimientos, sin embargo, hoy más que nunca, está orgullosa de ser mujer, pues para ella significa estar entre la fragilidad y la fortaleza para salir adelante de momentos difíciles.

“Hay días en que me siento fuerte, hay días en que siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido. Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres. Me siento mujer hasta la médula de los huesos. Y eso significa también ser frágil y vulnerable a ratos. Pero también, exactamente lo contrario”.