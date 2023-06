Canelo enfrentaría a Jermall Charlo en septiembre

AS MÉXICO

A falta del anuncio oficial, Saúl Álvarez enfrentará en el mes de septiembre a Jermall Charlo por el título Indiscutible de los Supermedianos.

Hay humo blanco en el entorno del Canelo Team, pues todo parece indicar que Saúl Álvarez llegó a un acuerdo para enfrentar a Jermall Charlo en el próximo mes de septiembre, esto se da luego de que rechazara pelear en contra de David Benavidez y que Dmitri Bivol desechara la idea de enfrentar al campeón absoluto mexicano.

Con información de Mike Coppinger, de la Cadena ESPN, ya hay un “trato hecho” para que esta pelea se realice, aunque solo faltaría acordar el día el cual sería el sábado 16 de septiembre, por lo que todo estaría listo para que se lleve a cabo Caneolo vs Charlo.

“Canelo Álvarez anunció un “trato hecho” para septiembre junto con el logo de PBC. Álvarez está listo para defender su campeonato indiscutible de peso súper mediano contra Jermall Charlo, probablemente el 16 de septiembre, según le dijeron las fuentes a ESPN. Es un acuerdo de tres peleas para Canelo con PBC, según las fuentes, un golpe para Al Haymon al conseguir la máxima estrella del boxeo. Se espera que otras dos peleas se lleven a cabo en mayo y septiembre de 2024″, indicó Coppinger en sus redes sociales.

Canelo Alvarez announced a “done deal” for September along with the PBC logo. Alvarez is set to defend his undisputed super middleweight championship vs. Jermall Charlo, likely on Sept. 16, sources tell ESPN. It’s a three-fight deal for Canelo with PBC, per sources, a coup for Al…

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 22, 2023