Lula quiere discutir con el Papa soluciones al conflicto de Ucrania

PRNewswire

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció este lunes (19) que conversará con el Papa Francisco sobre soluciones a la guerra entre Rusia y Ucrania. Lula embarcará la noche de este lunes mismo lunes hacia Roma, donde se reunirá con el pontífice, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

“Él está muy interesado en poner fin a la guerra en Ucrania y Rusia y yo también quiero hablar con él sobre ese tema de la paz”, dijo Lula durante el programa semanal Conversación con el Presidente.

Lula también abordará la desigualdad en el mundo. El mandatario brasileño pretende organizar una campaña mundial para hacer frente a ese problema.

“Quiero utilizar mi mandato como presidente de la República para tratar de concientizar a todo el mundo de que el hambre es algo inexplicable y que no podemos dejar de indignarnos contra el hambre y la falta de alimentos en un planeta que produce más alimentos de los que consumimos”, dijo. “No es por falta de producción, sino de distribución. Falta dinero para comprar alimentos”, añadió.

Lula dijo que invitará al pontífice a participar en el Círio de Nazaré, una de las principales fiestas religiosas del país que se celebra anualmente en la ciudad de Belém.

Agenda internacional

El jueves (22), Lula asistirá a la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Global, en París. Entre los temas incluidos en la agenda bilateral figuran la aprobación, la semana pasada, por la Asamblea Nacional francesa, de una resolución contra la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

“Tengo un almuerzo con [Emanuel] Macron [presidente de Francia]. Quiero discutir el tema de la aprobación por el Parlamento francés del endurecimiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La Unión Europea no puede amenazar al Mercosur con castigos si no cumple con esto o aquello. Si somos socios estratégicos, no hay que lanzar amenazas”, afirmó.

En la misma capital francesa, Lula pronunciará el discurso de clausura del evento Power Our Planet, invitado por la banda Coldplay. El acto se celebrará en el Campo de Marte, frente a la Torre Eiffel.

“Participaré en un acto público, frente a la torre Eiffel, convocado por los de Coldplay para hacer un acto público con varios líderes políticos, varios artistas. Seré el último orador de este encuentro y hablaré de la cuestión medioambiental”, explicó.

Transición energética

Lula dijo que pretende llamar la atención del mundo sobre la cuestión energética y mostrar que, en Brasil, el 87% de la energía eléctrica es renovable.

“El mundo tiene el 27% [de energía eléctrica renovable]. De toda nuestra matriz energética, que incluye combustibles, el 50% es limpia y renovable. El resto del mundo solo tiene el 15%. Así que, por el amor de Dios, en vez de criticar a Brasil, espejémonos en Brasil, porque ahora vamos a hacer mucho más”, dijo.

SOURCE Agência Brasil – Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC