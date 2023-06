El COI mantiene la suspensión del Comité Olímpico de Guatemala

ESPN

El Comité Olímpico Guatemalteco se encuentra suspendido desde el pasado 15 de octubre del 2022 debido a una pugna política local

MADRID, ESPAÑA — La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este miércoles mantener la suspensión que pesa desde octubre de 2022 sobre el Comité Olímpico de Guatemala, tras apreciar que “no ha habido progreso” en su situación.

El británico James MacLeod, director del COI para relaciones con los comités nacionales, informó de esta medida tras una reunión de la Ejecutiva en Lausana (Suiza).

MacLeod recordó que, pese al mantenimiento de la sanción, los deportistas guatemaltecos “han sido invitados” a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que comienzan esta semana en San Salvador, pero competirán bajo al bandera y el himno de Centro Caribe Sports, el organismo que reúne a los comités de la zona.

