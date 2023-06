Investigación BUAP es seleccionada en número especial de la revista ACS Omega

Staff/RG

Dada la trascendencia de la investigación realizada por académicos del Instituto de Ciencias de la BUAP (ICUAP), su contribución fue seleccionada en el número especial “A Vista on Research Excellence from Latin America”, de la revista ACS Omega, editada por la American Chemical Society (ACS) en marzo de este año. En dicho número se difunden las investigaciones de ciencia de frontera en Latinoamérica.

El artículo refiere los avances en el campo de los polímeros con estructura controlada usados como controladores para la síntesis de nanopartículas y modulación de las propiedades de compositos, que incluyen a las nanopartículas inorgánicas más relevantes (quantum dots, nanopartículas magnéticas y de metales nobles). Titulado originalmente “Polymers as Versatile Players in the Stabilization, Capping, and Design of Inorganic Nanostructures”, se publicó en la misma revista en diciembre de 2021, en el volumen 6, número 51. Desde entonces, tiene 918 descargas.

Sus autores son Nery Gabriela Martha Aguilar, estudiante del Doctorado en Ciencias Químicas en la institución y quien en 2016 realizó una estancia de investigación en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, en Madrid, España; así como los doctores Brenda Leonor Sánchez Gaytán y Jesús Guillermo Soriano Moro, investigadores del Centro de Química del ICUAP. Además, colaboraron Valeria J. González Coronel, de la Facultad de Ingeniería Química, y José Manuel Pérez Aguilar, de la Facultad de Ciencias Químicas.

El grupo de investigación está enfocado en la obtención de compositos a partir de nanopartículas de oro y plata en matrices poliméricas y su potencial aplicación en las áreas de Biomedicina y medio ambiente.

La investigación doctoral de Nery Aguilar se desarrolló en el periodo de pandemia. Actualmente, tiene otras dos publicaciones derivadas de su trabajo y un artículo de divulgación.

Por su parte, Jesús Guillermo Soriano Moro centra su labor en la síntesis macromolecular con técnicas clásicas y controladas de polimerización por radicales libres; y Brenda Leonor Sánchez Gaytán en materiales compuestos de polímeros y nanopartículas, así como en el desarrollo de nanomateriales para aplicaciones biomédicas.