Fallece Gino Mader tras caída en barranco; lo encontraron ‘inerte en el agua’

Gino Mader, ciclista suizo de 26 años, falleció después de haber sido encontrado inconsciente el jueves tras una caída sufrida en la quinta etapa de la Vuelta a Suiza, anunció su equipo Bahrain-Victorious.

“A pesar de los esfuerzos del fenomenal equipo del hospital de Coire”, donde había sido transportado el jueves tras haber sido reanimado, el escalador “no pudo superar su último y más grande desafío y a las 11:30 tuvimos que decir adiós a una de las luces de nuestro equipo”, señaló el Bahrain-Victorious.

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.

❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.

🔗 https://t.co/CSx5BsWfRz pic.twitter.com/caBmfmWwyg

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 16, 2023