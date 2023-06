Mira México vs. Estados Unidos en vivo: a qué hora juegan y canales TV del partido

DEPOR.COM

Sigue la transmisión del partido entre México vs. Estados Unidos EN VIVO y EN DIRECTO por la Concacaf Nations League. Consulta los horarios y canales del ‘Clásico’ en Depor.

No te lo pierdas por nada! Estados Unidos vs. México se enfrentan por la semifinal (partido único) de la Concacaf Nations League en Nevada, en un juego que siempre es de pronóstico reservado entre dos de las mejores selecciones de esta parte del continente. La selección mexicana, con Diego Cocca al mando, tiene su primera prueba de fuego y el margen de error es nulo, pues no quieren quedarse sin el título a manos del eterno rival tal y como ocurrió en la gran final del 2021, mientras que el ‘Team USA’ de Anthony Hudson quiere reafirmar su condición de favorito.

¿A qué hora juega México vs. Estados Unidos?

El juego de México vs. Estados Unidos se vivirá este jueves 15 de junio desde las 20:00 horas del Centro de México. Además, aquí te dejamos con los horarios en los Estados Unidos para que puedas ver el partido en vivo y en directo.

Estados Unidos (tiempo del este): 22:00 horas.

Estados Unidos (tiempo del centro): 21:00 horas.

Estados Unidos (tiempo del pacífico): 19:00 horas.

¿En qué canal ver México vs. Estados Unidos?

Si te encuentras en México, el juego ante Estados Unidos podrás vivirlo en TV abierta a través de Canal 5 y TV Azteca Deportes, mientras que en señal de paga va por TUDN. De otro lado, si vives en USA tienes la opción de verlo en inglés a través de Paramount+ o en español vía Univisión. Estos son los 5 canales de TV que transmitirán el juego por la semifinal de la Concacaf Nations League.

México vs. Estados Unidos: posibles alineaciones

México: Guillermo Ochoa, César Montes, Johan Vásquez, Julián Araujo, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Alexis Vega, Sebastián Córdova y Santiago Giménez.

Estados Unidos: Matt Turner, Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Miles Robinson, Antonee Robinson, Weston McKennie, Yunus Musah, Gio Reyna, Christian Pulisic, Ricardo Pepi y Tim Weah.

México vs. Estados Unidos: la previa a la semifinal

Será la primera prueba de fuego para Diego Cocca al mando de la Selección Mexicana. La semifinal se llevará a cabo en Phoenix, Arizona, la casa de los Estados UNidos. El ‘Tri’ en el pasado mes de abril empató 1-1 ante el ‘Team USA’, pero ambas selecciones utilizaron onces alternativos. Esta vez saldrán por el gran pase a la final.

Bajo el mando de Diego Cocca, la Selección Mexicana ha conseguido triunfos ante Surinam y Guatemala, mientras que empató contra Jamaica, Camerún y el mencionado Estados Unidos. La dirigencia de la Federación Mexicana de Fútbol señaló que entrará en evaluación el trabajo de Diego Cocca ante los resultados que se han obtenido en este corto proceso. Sin lugar a dudas, la semifinal puede ser un punto de quiebre.

Por su parte, Estados Unidos tiene a Anthony Hudson como técico interino y se perfila a mantenerse en el puesto de cara a la disputa del Mundial 2026, donde USA es uno de los organizadores. Recordemos que en el 2021, Estados Unidos venció a México en la gran final y fue el primer campeón de la Concacaf Nations League, por lo que quieren repetir el plato.