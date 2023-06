Minimiza AMLO eliminación de 35 Normas Oficiales en materia de salud pública

María Huerta

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la eliminación de 35 Normas Oficiales en materia de salud pública, argumentó que es un asunto de traficantes de influencias.

“Es un asunto de una cúpula, de gente metida en el comercio de los medicamentos y que no quiere que haya regulación o que haya mucha regulación, de acuerdo a lo que les conviene, por eso aquí no vamos a tratar ese asunto, porque no es realmente importante.

“Es un asunto de los negocios, de las élites, de los traficantes de influencias”, aseveró.

Cabe recordar que entre la normas canceladas se encuentra la NOM-041-SSA2-2011, enfocada a la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

López Obrador dijo que su gobierno no haría “nada que perjudicara a los mexicanos”.