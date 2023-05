Mundial Sub 20: Así quedaron los Octavos de Final de la Copa del Mundo

RÉCORD

El Mundial Sub 20 en Argentina sigue avanzando y ya están definidos los Octavos de Final. Como era de esperarse los cabezas de grupo avanzaron a la siguiente ronda y se espera que avancen los Cuartos.

Entre los partidos de segunda ronda destaca el juego entre los locales Argentina y Nigeria. A pesar de que los africanos no son una potencia mundial en la categoría mayor, en inferiores suelen dar una gran exhibición por lo que tendrán un partido interesante ante los favoritos al título.

Los Octavos de Final empezarán el martes 30 de mayo con el partido entre el primer lugar del Grupo B, Estados Unidos y el tercer lugar del Grupo A, Nueva Zelanda. El partido se jugará a las 11:30 horas del centro de México. Uzbekistán vs Israel también se jugará el martes.

Colombia vs Eslovaquia, Brasil vs Túnez, Argentina vs Nigeria e Inglaterra vs Italia se jugarán el día miércoles con los primeros dos juegos a las 11:30 horas y los siguientes dos a las 15:00 horas.

La segunda ronda acabará el jueves 1ro de junio con el partido entre Ecuador quien acabó segundo del Grupo B y Corea del Sur, segundo del Grupo F. Gambia vs Uruguay es el otro juego del día.

Guatemala, Fiyi, Honduras, Japón, Senegal, República Dominicana e Irak quedaron eliminados el la Fase de Grupos.