Fotos de cómo quedó el auto de ‘Checo’ Pérez tras estrellarse en Mónaco

La primera parte de la clasificación del Gran Premio de Mónaco, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, se interrumpió tras un accidente del mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez.

El piloto, segundo en el Mundial por detrás de su compañero Max Verstappen, chocó contra un muro, dañando el lado izquierdo de su monoplaza.

