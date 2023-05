Marco Aurelio Ramírez: Los periodistas no somos moscas ni hologramas

DEBATE

En memoria de Marco Aurelio y las decenas de comunicadores asesinados en el país

El periodista asesinado ayer, Marco Aurelio Ramírez Hernández, fue director general de Gobierno en el fracasadísimo ayuntamiento de Felipe Patjane, en Tehuacán y, desde ese cargo, realizó un mapa delictivo delincuencial, gracias al cual se habrían girado varias órdenes de aprehensión y, en estos últimos meses, algunos de los reos salieron libres y no se descarta que uno o varios hayan tomado venganza.

Así que una lógica línea de investigación que debería seguir la Fiscalía General del Estado (FGE), si es que en realidad a Gilberto Higuera Bernal le interesa esclarecer esta ejecución, sería la de revisar qué intereses o cuáles delincuentes afectó Ramírez Hernández cuando fue director general de Gobierno de Tehuacán y revisar a quiénes liberó últimamente el Poder Judicial de Puebla.

Aunque nunca le conocí personalmente y tampoco se cruzaron nuestros caminos profesionales, el homicidio contra el periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández me caló no solo por el hecho, sino –también- la saña con que lo ejecutaron. Darle 5 balazos es una prueba fehaciente de que sus asesinos querían asegurarse de matarle: Video desde Tehuacán: De varios balazos asesinan a Marco Aurelio Ramírez, ex director general de Gobierno de Felipe Patjane y periodista

Otra área de indagación que la FGE tendría que abordar es, evidentemente, el trabajo periodístico de la víctima, ya que nuestro país se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión, según instancias internacionales: Van 15 periodistas asesinados este año en México

DESDE PALACIO NACIONAL TODOS LOS DÍAS LE PONEN X EN LA ESPALDA DE LOS PERIODISTAS

Afortunadamente, en el caso de Puebla, comunicar noticias no puede o debe considerarse una actividad de alto riesgo – todavía -, porque de 1985 a la fecha “solo” han sido liquidados 7 periodistas, de acuerdo a una recopilación histórica de Wikipedia:

1.- Emilio Santiago Alvarado, 6 de marzo 1985, Tehuacán

2.- Rodolfo Mendoza Morales, 19 de diciembre de 1989, Puebla capital

3.- Adrián Silva Moreno, 14 de noviembre de 2012, Tehuacán

4.- Alonso de la Colina Sordo, 15 de abril de 2013, Puebla capital

5.- Anabel Flores Salazar, 9 de febrero de 2016, Tehuacán (El Sol de Orizaba)

6.- Aurelio Cabrera Campos, 14 de septiembre de 2016, Huauchinango (El Gráfico de la Sierra)

7.- Marco Aurelio Ramírez Hernández, 23 de mayo de 2023, Tehuacán (El Heraldo).

México cerró el 2022 como el tercer país del orbe con la mayor cantidad de comunicadores asesinados, algo que no es de extrañarse por las condiciones de violencia e impunidad generalizadas en el país, el exacerbado auge de la delincuencia organizada desde el 2006 a la fecha y las arengas antiperiodistas – antimedios que casi todos los días se lanzan desde Palacio Nacional: México, tercer país con mayor cantidad de periodistas asesinados

IMPUNIDAD, LA CONSTANTE DEL PRI, PAN Y MORENA

Aunque todavía no se puede cantar victoria, debido a que ni siquiera ha comenzado el sexto mes del año, quizás en este 2023 haya menos periodistas liquidados que en ciclos anteriores, puesto que “apenas” van 5 casos, según SDP: ¿Cuántos periodistas han sido asesinados en México en el 2023? Ya suman 5 al 23 de mayo

Sin embargo, desde los tiempos del PRI, el PAN y, ahora con la 4T, una constante de los ataques a profesionales de los espacios de comunicación es la ENORME IMPUNIDAD con que se perpetran, ya que lo único que hacen los gobiernos federales – de todos los partidos- es negar el problema, minimizar, desconocerlo y, en muchas ocasiones, antes de investigar, decir que el ataque se debió a cuestiones “personales” o que ni siquiera era periodista.

Así, regímenes de gobierno van y vienen, pero el tiempo pasa y los homicidios siguen ocurriendo, con distintos presidentes de México que, por lo general, en el menos malo de los casos voltean a otro lado y, en el peor, estigmatizan a los periodistas como sus “enemigos” personales o de grupo: Impunidad desde el gobierno federal, principal aliciente para atacar periodistas: Analletzin Díaz Alcalá

Q.E.P.D. colega Marco Aurelio Ramírez Hernández.

PAN Y RAFAEL MICALCO: PAJA EN EL OJO AJENO Y LA VIGA EN EL PROPIO

Con un objetivo electoral más que evidente, el coordinador de los diputados locales del PAN, Rafael Micalco Méndez, exigió el martes pasado la comparecencia de la secretaría de Finanzas, Teresa Castro Corro, para que explique la inversión fallida de 600 mdp: Pide Micalco la comparecencia de la Secretaría de Finanzas ante el pleno del congreso

Llama la atención que mientras el estado de Puebla se encuentra inmerso en una crisis –todavía no superada – por la actividad del Popocatépetl, además de la conmoción social por la cobarde y artera ejecución del periodista de Tehuacán, Marco Aurelio Ramírez, este legislador del blanquiazul quiera cachar votos con el asunto señalado: Video desde Tehuacán: De varios balazos asesinan a Marco Aurelio Ramírez, ex director general de Gobierno de Felipe Patjane y periodista

Desafortunadamente para Micalco Méndez y su partido, carecen de cualquier calidad moral o política para hablar de anomalías financieras y/o mal uso de recursos públicos. Primero, porque el PAN enfrenta un álgido debate interno, que se volvió foráneo, por acusaciones de irregularidades económicas y/o desperdicio de prerrogativas entre las actual y anterior dirigentes estatales del blanquiazul, Augusta Valentina Díaz de Rivera y Genoveva Huerta.

A finales de abril pasado, Genoveva Huerta exigió aclarar los recursos con que se construye la sede estatal del albiazul, mientras Augusta Valentina le contestó que ella debería responder por el destino de 7 millones 500 mil pesos: Desmiente Augusta Díaz de Rivera a Genoveva Huerta y le advierte que deberá responder por las finanzas del PAN

Así que, obviamente, los panistas no están – ni por mucho- moral, política o técnicamente validados para pontificar sobre el BUEN USO del dinero público, ¿o si?.