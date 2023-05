Estamos preparados para defender el voto el 4 de junio: Couttolenc

ELVALLE

Toluca, Méx.- El líder estatal del Partido Verde Ecologista de México, José Alberto Couttolenc Buentello aseguró que ya están preparados para defender el voto el próximo 4 de junio, a favor de la maestra Delfina Gómez.

Pues dijo que la diferencia del año 2017, fue que Morena no existía y tampoco el Verde, porque había perdido su registro; actualmente podemos decir que ya están cubiertas todas las casillas, y por la ventaja que se lleva, difícilmente van a poder decir que el triunfo fue un fraude.

En conferencia de prensa, al anunciar la adhesión al PVEM para apoyar el proyecto de Delfina Gómez, Alfredo Santiago Chimal, ex director de Desarrollo Económico de Timilpan y Luis Felipe Lucas Santiago, ex director del IMCUFIDE en ese municipio.

Asimismo, Alfredo García Roa, ex priista y ex funcionario estatal de la zona sur y Daniel Cruzalta, regidor en Almoloya Alquisiras y ahora ex militante de Nueva Alianza; así como Irving Flores Díaz, ex militante del PRI en Tenancingo.

Tras adherirse al proyecto del PVEM, los políticos dijeron que la adhesión se debe a que comparten la ideología del Partido Verde Ecologista, porque además está integrada de gente joven, honesta y decidida.

Ante ello, la diputada local y coordinadora del grupo parlamentario del PVEM en el

Congreso local, María Luisa Mendoza, destacó que las sumas fortalecen las zonas norte y sur de la entidad.

Mientras, Couttolenc Buentello insistió en que se suman importantes cuadros del norte y del sur de la entidad quienes se encargaran de realizar el trabajo a favor de la maestra Delfina Gómez, candidata de Morena, Verde Ecologista y del PT a la gubernatura mexiquense.

Finalmente, aseguró que son 15 cuadras sumados a la elección de Gómez Álvarez, a través del PVEM y en esta semana, se seguirán sumando otros más.